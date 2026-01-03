　
政治

將出任中研院院長　陳建仁：深感任重道遠、一定全力以赴

▲▼行政院長陳建仁至立法院進行食安專案報告 聯訪。（圖／記者屠惠剛攝）

▲準中研院院長陳建仁。（資料照／記者屠惠剛攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

在經由中研院遴選委員、評議委員投票支持，及總統賴清德圈選後，確定由前副總陳建仁出任中研院新任院長，任期自今年6月21日起。對此，陳建仁今（3日）在臉書發文表示，他深感任重道遠，上任後，一定全力以赴，與中研院全體同仁以及我國學研機構共同合作，繼續提升中研院人文與科學的頂尖研究水準。

陳建仁今日在臉書表示，《中央研究院組織法》明訂中研院是中華民國學術研究最高機關，任務包括，人文及科學研究；指導、聯絡及獎勵學術研究；培養高級學術研究人才。

陳建仁指出，中研院於1928年在南京成立，1948年選出第一屆院士，1954年在台北復院，而中研院在歷任院長努力奠定的堅實基礎上，無論是人文或數理、生命、社會、工程科學的研究同仁，都能勠力研究而成果豐碩，深受國際重視。

針對將出任中研院新任院長一事，陳建仁說，他要感謝跨學組院士們的提名，新任院長遴選委員和中研院評議員的投票支持，以及賴清德總統的圈選，任命他為中研院第13任院長。

陳建仁透露，自己深感任重道遠，在6月21日上任後，一定全力以赴，與中研院全體同仁以及我國學研機構共同合作，繼續提升中研院人文與科學的頂尖研究水準，讓中研院成為亞太卓越研究機構。

此外，陳建仁認為，「一個人可以走得很快，一群人可以走得很遠」，並誓言致力讓中研院善盡學術研究的社會責任，積極推動全球永續發展、延攬培育國內外人才，深化國際學術研究合作，共同增進人類的福祉。

陳建仁表示，「讚美感謝天主揀選我作為祂的愛與和平的工具，要我為中央研究院以及台灣學研界服務奉獻」，攜手提升人文與科學頂尖研究，讓台灣的卓越學術研究成果，在世界發光發熱，增進人類福祉。最後，他祈願天主賞賜他智慧、仁慈、勇敢、毅力、謙卑和感恩，更祈求天佑中研院、天佑台灣學研界。

相關新聞

陳建仁6/21接中研院長　院方列舉學術成就：對公衛發展貢獻卓著

總統府今（2日）發布總統令，前副總統陳建仁當選中研院第十三任院長。中研院表示，陳建仁專長為流行病學、公共衛生與預防醫學，是國際知名的烏腳病與慢性砷中毒研究專家，所訂立的飲水中砷含量標準全世界受惠、B型肝炎與肝癌的研究成為全球臨床指引，對世界公共衛生發展貢獻卓著，預計今年6月21日上任。

陳建仁虎科大開講　談氣候韌性與大學社會責任

赴虎科大演說　陳建仁：盼朝野協調前行

中研院長3候選人「陳建仁獲最高票」　院士盼大仁哥降低政治色彩

中研院選出3名院長候選人　院方：送請總統遴選並任命

