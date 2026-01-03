財經粉專揭1檔ETF「暴利配息9元」　股民等領40萬！網炸鍋了

▲00830今年超狂配息9元。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

元大台灣50（0050）近日公布將配息1元，引發股民暴動。不過有網友發現，同樣也是ETF的國泰費城半導體（00830）公告將配息9元，引發網友一度不敢相信，「這也太多了吧！買1張存著看看」，不過也有人提醒，「賺了股息賠了價差」、「能不能填息才是關鍵」。

財經粉專《要不要來點稀飯套餐》在Threads分享，美股ETF國泰費城半導體（00830）今年預估每單位將配發9元，年化殖利率約15.42%，讓他驚喊「我到現在還不敢相信我的眼睛！」

股民吵翻！有人爽領股息、有人擔心填息難

消息曝光後，網友也紛紛驚呼，「我去年4月有買，單日跌20趴，現在在90多趴的報酬率」、「殖利率15%也沒有用，會繼續漲才是重點」、「好扯～去年從30幾元一路衝到50幾元」、「可以領40幾萬超乎預期，發放後再投入，從10幾元買到現在快60元」、「超驚喜的，當初是看好半導體才買的，沒想到還可以領股利，很棒的新年禮物」、「這也太多了吧！！馬上買1張存著看看」。

該貼文同時也在臉書引發高度討論，「這次配9元真的很猛，但應該要很久才能填息吧？參考2025配3.96元...要用164天才能填息」、「配那麼多，要多久才能填息呢」、「這太扯了吧...除完息繼續買拉低均價」、「太暴利了吧」、「賺了股息賠了價差」。

但也有人直言，「等發放股利，散戶就會哀哀叫了...股價下跌叫你買，他賺價差股利，發放完一定比收盤價更低，綁一年再套牢殺」。

實際查看，這檔國泰費城半導體昨（2日）以58.35元作收，去年配息3.96元，今年則是霸氣配息9元，除息交易日為1月20日，投資人若要參與配息，需於1月19日前買進或持有，股息發放預計2月12日入帳。

2025年11月排行：00830漲幅排名第二

根據證交所公布2025年11月定期定額交易戶數，名單20大ETF都是老面孔，經統計近半年績效漲幅在25%以上有10檔，當中有9檔為台股ETF，股價表現最強勢的主動統一台股增長（00981A）近半年漲幅更達到56.84%，為表現最佳，而國泰費城半導體（00830）也以52.75%的漲幅，排名第二，台股市值型ETF元大台灣50（0050）以38.49%，排名第五名。