外交部曝最新民調　近6成民眾滿意政府外交表現

▲外交部長林佳龍。（圖／記者湯興漢攝）

記者趙蔡州／綜合報導

外交部2日發布委外民調，調查內容涵蓋國人對賴政府上任以來的外交表現、外交部推動重點工作，以及國際關係展望與區域安全等議題，結果顯示有59.4%受訪者滿意賴政府過去一年半以來的外交整體表現，86.9%受訪者支持林部長積極走訪亞洲與歐洲各國，拓展我國國際外交空間。

根據外交部公布的民調結果，有59.4%受訪者滿意賴政府過去一年半以來的外交整體表現，68.1%滿意林部長的對外關係處理。在政策推動方面，74.5%受訪者支持行政院成立「經濟外交工作小組」，並透過跨部會合作召開「雙部長會議」推動「總合外交」；86.9%受訪者支持林部長積極走訪亞洲與歐洲各國，拓展我國國際空間；75.7%支持外交部結合各部會資源推動「榮邦計畫」穩固邦交並促進邦交國繁榮。

國際關係方面，52.4%受訪者對台美關係表示有信心；80.6%受訪者支持我國加強與美國各州經貿往來。近期蕭副總統及蔡前總統、陳前副總統訪問歐洲，國人對台歐關係亦高度重視，86.6%受訪者同意應該持續強化台灣與歐洲的關係；對於外交部與文化部、故宮博物院合作推動「歐洲台灣文化年」活動，87.5%受訪者同意「文化外交」有助深化與歐洲關係。



在台日關係上，72.5%受訪者對日本好感大於中國；67.9%受訪者支持日本首相高市早苗針對「台灣有事」之發言。此外，53.4%受訪者支持我國與中美洲國家宏都拉斯復交。

在對中關係方面，49.2%受訪者擔心中國「長臂管轄」與「跨國鎮壓」威脅；80.8%認同此舉對兩岸關係造成負面影響。此外，逾5成受訪者認為「外交關係」的重要性高於「兩岸關係」（51.9%），明顯高於認為「兩岸關係」較「外交關係」重要的比例（32.7%），顯示多數民眾更重視台灣的國際連結與對外關係發展。

這次民意調查是外交部委託「求真民意調查股份有限公司」於去年12月20日至26日期間進行，採用市話及手機訪問，並以分層比例隨機抽樣的方式，完訪1,639份有效樣本。受訪者涵蓋全台22縣市（包含離島）年滿20歲的各年齡層與不同教育程度民眾。在95%的信心水準下，抽樣誤差為正負2.4%內。