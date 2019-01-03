吳澧培、李遠哲辭總統府資政　但2人名字仍高掛府官網

▲獨派大老彭明敏(中)、吳澧培(右)都聲明批總統蔡英文。（資料照／記者翁嫆琄攝）

記者翁嫆琄／台北報導

總統府資政吳澧培、前資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、中研院前院長李遠哲等四人，3日聯名發表公開信「逼宮」蔡英文總統「不要參選連任」、「放棄連任」、「交出行政權」、「退居二線」。據了解，吳澧培及李遠哲都已向總統蔡英文表達要辭去資政一職，但目前總統府的官網的資政區仍可看見兩人的名字。

4名獨派大老今發聲明信，要求蔡英文放權、不要連任，而吳澧培、李遠哲目前仍為總統府資政，但吳澧培本人已證實，他在12月27日就以傳真告知蔡英文要請辭資政一事，而之後與蔡英文見面時，也重申他已請辭資政；而李遠哲則在1日與蔡英文在官邸會面時，也當面表態請辭。

吳澧培向記者透露，他蔡英文見面時討論一些問題，但「她每一項都在辯解，也沒說『的確有的沒處理好』，永遠都有理由辯解，永遠都是別人做不好」。最近跟蔡英文對話，他的感覺是蔡英文對每件事都有解釋，「那不就是覺得沒有錯，怎麼還會有反省？」因此，他才向蔡英文表達要辭資政，辭掉此職位也不不是要獲得蔡的許可，「只是告知」。

但據了解，目前總統府並未准辭，吳澧培及李遠哲的名字仍留在總統府官網上。資政為總統顧問職位之一，設置於總統府之下，由總統遴聘，皆為無給職，對於國家大計，得向總統提供意見，並備諮詢。

▼前中研院長李遠哲過去曾幫蔡英文站台。（圖／ETtoday資料照）