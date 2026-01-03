批綠提案修兩岸條例踩憲政紅線　她問賴清德：是民進黨的主張？

▲總統賴清德。（圖／記者黃克翔攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨立委林宜瑾提案修「兩岸人民關係條例」，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並主張刪除原條文中「國家統一」字眼。國民黨立委許宇甄批評，不該碰觸的紅線就不要碰，憲法不是政治算計的工具，更不該是短期爭取民調、塑造個人形象的素材。賴清德應該出面講清楚，這次修法是不是民進黨的主張？

立法委員許宇甄指出，兩岸問題高度複雜，涉及憲政架構、國家定位、人民權利義務及區域安全，絕非可以被簡化為抗中保台或選舉操作的政治工具。《中華民國憲法增修條文》已有明確規範，清楚揭示「為因應國家統一前之需要，自由地區與大陸地區間人民權利義務關係及其他事務之處理，得以法律為特別之規定」，其核心精神正在於承認兩岸關係的特殊性，並設下清楚的制度分際。

許宇甄強調，凡涉憲政層次的根本問題，就必須回到憲法層級處理，不容以一般法律修正之名，行實質變更憲政秩序之實。任何試圖透過《兩岸人民關係條例》修法，繞過修憲程序、重塑兩岸定位的作法，都是對憲法精神的刻意迴避，更是對國家制度穩定性的嚴重挑戰。

許宇甄質疑，不該碰觸的紅線就不要碰，憲法不是政治算計的工具，更不該是短期爭取民調、塑造個人形象的素材。賴清德應該出面講清楚，這次修法是不是民進黨的主張？

許宇甄直言，中華民國人民的未來，不該被民進黨當成政治實驗，更不應被拿來作為操作「抗中保台」的籌碼。民進黨不能一廂情願地認為，只要國民黨選擇理性制衡、避免衝撞，執政者及其國會議員卻肆無忌憚地推進具高度爭議、甚至明顯違憲的修法。制度的克制，不是執政黨恣意妄為的空間。

許宇甄再次提醒，過去蔡易餘等人草率提案所引發的憲政風波，殷鑑不遠。違憲提案不僅無法為台灣帶來任何實質安全，反而是在制度邊緣玩火，最終只會引發更大的政治與國際社會的反彈，也只會讓區域安全更加不穩。

許宇甄最後強調，兩岸問題不該被降格為騙取選票與政治鬥爭的工具，更不應淪為政黨操作的籌碼。這種做法不但無助於兩岸和平與理性對話，反而會不斷推高對立風險。賴清德身為民進黨主席，不該縱容違憲提案，停止一錯再錯，否則傷害的，終將是整個中華民國的制度根基與人民未來。

