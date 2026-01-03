綠委提案修兩岸條例　改「台灣與中華人民共和國」、刪「國家統一」

▲林宜瑾提案修兩岸條例。（圖／林宜瑾國會辦公室提供）



記者杜冠霖／台北報導

綠委林宜瑾今（3日）表示，台灣從未有一天受中華人民共和國統治，此乃國際常識，但我國部份法律卻昧於事實。因此，她將提案修「兩岸人民關係條例」，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，也刪除原條文「國家統一前」、「地區」相稱兩國領土之字眼，讓法條進一步符合於基本事實，釐清我國與中華人民共和國對等關係。該案已獲得超過20位綠委連署，將正式提案。

過去綠委蔡易餘也曾提案，刪除兩岸人民關係條例當中的「國家統一」字眼，且當時已交付委員會審查。不過該案引發軒然大波，最終蔡易餘自行撤案收場。蔡易餘當時在臉書表示，是為了國家前途，不得不妥協。民進黨團說明因涉及修憲層級，下會期再處理。

林宜瑾表示，台灣中國一邊一國不是句口號，兩岸分屬兩國這個概念本身，就是國際級的基本常識。昨日上午完成了修法連署，希望透過法律明定，台灣與中華人民共和國間對等的國與國關係。此項作為，除了彰顯我國反侵略、反殖民、反對台海問題內政化之外，更是一次相當重要的國際表態，我們要讓台灣的民主盟友們知道，雖然藍白在國會亂政，但「親中賣台」絕非我國主流民意。

林宜瑾指出，面對藍白擋軍事預算、擋國家總預算、擋國安法案，幹盡習近平所欲為的立法院多數墮落局面，身為民進黨立委，她有比起以往更強的義務，運用立法及修法職權，反侵略、反殖民、反台海問題內政化。在藍白兩黨攜手摀住台灣人的嘴，不讓國會對中國軍演發出不平之鳴的同一時間，自己在立法院內來回奔走，邀請同僚們連署《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（「兩岸人民關係條例」）修法提案。

林宜瑾強調，台灣與中華人民共和國本就分屬兩國，且台灣未有一天受中華人民共和國統治，這些都是國際級的基本常識。然而，我國部份法律卻昧於如此事實，至今以一廂情願的幻想世界觀規範兩國關係，「兩岸人民關係條例」就是一例。

林宜瑾指出，因此，除了提案將法律名稱改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》外，也刪除原條文中「國家統一前」以及透過「地區」相稱兩國領土之用語，使各法條進一步符合於基本事實。