　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

綠委提案修兩岸條例　改「台灣與中華人民共和國」、刪「國家統一」

▲▼林宜瑾提案修兩岸條例。（圖／林宜瑾國會辦公室提供）

▲林宜瑾提案修兩岸條例。（圖／林宜瑾國會辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

綠委林宜瑾今（3日）表示，台灣從未有一天受中華人民共和國統治，此乃國際常識，但我國部份法律卻昧於事實。因此，她將提案修「兩岸人民關係條例」，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，也刪除原條文「國家統一前」、「地區」相稱兩國領土之字眼，讓法條進一步符合於基本事實，釐清我國與中華人民共和國對等關係。該案已獲得超過20位綠委連署，將正式提案。

過去綠委蔡易餘也曾提案，刪除兩岸人民關係條例當中的「國家統一」字眼，且當時已交付委員會審查。不過該案引發軒然大波，最終蔡易餘自行撤案收場。蔡易餘當時在臉書表示，是為了國家前途，不得不妥協。民進黨團說明因涉及修憲層級，下會期再處理。

林宜瑾表示，台灣中國一邊一國不是句口號，兩岸分屬兩國這個概念本身，就是國際級的基本常識。昨日上午完成了修法連署，希望透過法律明定，台灣與中華人民共和國間對等的國與國關係。此項作為，除了彰顯我國反侵略、反殖民、反對台海問題內政化之外，更是一次相當重要的國際表態，我們要讓台灣的民主盟友們知道，雖然藍白在國會亂政，但「親中賣台」絕非我國主流民意。

林宜瑾指出，面對藍白擋軍事預算、擋國家總預算、擋國安法案，幹盡習近平所欲為的立法院多數墮落局面，身為民進黨立委，她有比起以往更強的義務，運用立法及修法職權，反侵略、反殖民、反台海問題內政化。在藍白兩黨攜手摀住台灣人的嘴，不讓國會對中國軍演發出不平之鳴的同一時間，自己在立法院內來回奔走，邀請同僚們連署《台灣地區與大陸地區人民關係條例》（「兩岸人民關係條例」）修法提案。

林宜瑾強調，台灣與中華人民共和國本就分屬兩國，且台灣未有一天受中華人民共和國統治，這些都是國際級的基本常識。然而，我國部份法律卻昧於如此事實，至今以一廂情願的幻想世界觀規範兩國關係，「兩岸人民關係條例」就是一例。

林宜瑾指出，因此，除了提案將法律名稱改為《台灣與中華人民共和國人民關係條例》外，也刪除原條文中「國家統一前」以及透過「地區」相稱兩國領土之用語，使各法條進一步符合於基本事實。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／馬杜洛被押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業
川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話　網友：對高雄最有想法看完決定支持他

高市早苗高支持度「絕非偶然」　駐日代表曝親身接觸經驗

立法院通過譴責案　卓榮泰：譴責我尊重「不譴責中國我無法接受」

大巨蛋門票折抵成效差　議員：振興經濟成效差、店家參與度不足

邱議瑩政見會展現超強台風　網友讚：自信滿滿遊刃有餘

中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃」　民進黨譴責要求立即撤除

政見會被問是否脫黨參選直接跳過　林岱樺：制度公平就沒有這選項

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話　網友：對高雄最有想法看完決定支持他

高市早苗高支持度「絕非偶然」　駐日代表曝親身接觸經驗

立法院通過譴責案　卓榮泰：譴責我尊重「不譴責中國我無法接受」

大巨蛋門票折抵成效差　議員：振興經濟成效差、店家參與度不足

邱議瑩政見會展現超強台風　網友讚：自信滿滿遊刃有餘

中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃」　民進黨譴責要求立即撤除

政見會被問是否脫黨參選直接跳過　林岱樺：制度公平就沒有這選項

馬杜洛遭美軍突襲押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業

福利天花板！EXO CHEN來台「1對1自拍」逾千人　衝下台合唱歌迷

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

政戰學院院慶　復興崗傳唱《九條好漢在一班》

「華航林依晨」Ivy生了！　寶寶超萌小手照曝光：母子均安

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

水舞、光雕、音樂齊發　斗六圓環化身2026年第一座城市舞台

張麗善會勘西螺大橋公園　盼串起老街到西螺大橋觀光軸線

【捨不得啦】秋田犬坐在校車上不想回家：偶還想跟朋友們玩...

政治熱門新聞

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

美國幾乎100％會協防台灣！胡振東：不會登台

立法院表決通過要求吳釗燮請辭！國安會遺憾　籲在野黨停止內耗

5名大法官憲法法庭作判決　法界霧煞煞

高雄警局長林炎田傳將接任北市警局長

柯文哲宣布任張啓楷競選總幹事　還要在嘉義市「Long Stay」

幕後／習近平、李在明會晤將提台灣議題！　8項要求＆承諾曝光

曹西平遺產不給兄弟　吳宗憲提案修法：廢除手足特留分

苗博雅用「媽媽生子」比喻1.25兆軍購　痛批藍白欺騙不懂的人

狼高官性侵少女　邱于軒：社安網變破網

高雄初選完會團結？綠營3候選人公開承諾　林岱樺未回應

綠委提案修兩岸條例　改「台灣與中華人民共和國」、刪「國家統一」

挺軍購卻遭網友洗版　黃暐瀚反問：2028藍營執政需不需要國防？

更多熱門

相關新聞

中共軍演結束　元旦0架次共機出海擾台

中共軍演結束　元旦0架次共機出海擾台

中國國防部12月31日片面宣稱對台針對性演習結束，並稱已完成各項任務。然而，共機艦擾台並未隨之停歇，據國防部統計，自去年12月29日至1日上午六時的72小時內，國軍總計偵獲中共210架次軍機。而國防部今（2日）公布共機最新動態，自1日上午6點到今上午6點，24小時內並無共機侵擾，偵獲共艦6艘、公務船1艘持續在台海活動。

賴清德：國際譴責中國粗暴的時候　在野黨仍在替中國找藉口

賴清德：國際譴責中國粗暴的時候　在野黨仍在替中國找藉口

環台軍演落幕？　海警船撤離、共機銳減

環台軍演落幕？　海警船撤離、共機銳減

公務員赴陸須審查　國台辦諷「綠色恐怖」

公務員赴陸須審查　國台辦諷「綠色恐怖」

陸海警「罔顧船舶」侵擾金門　國台辦：無稽之談

陸海警「罔顧船舶」侵擾金門　國台辦：無稽之談

關鍵字：

兩岸條例主權林宜瑾台海局勢國際關係

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面