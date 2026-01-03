　
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

中共散播沈伯洋住家衛星圖　外交部轟：企圖在台製造恐懼與寒蟬效應

▲民進黨立委沈伯洋。（圖／記者陳煥丞攝）

▲民進黨立委沈伯洋先前遭中國以「分裂國家罪」為由，發布全球通緝，近日中國官媒又進一步於網路社群散播沈伯洋住家衛星圖。（圖／記者陳煥丞攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

中國官媒近日於網路社群散播綠委沈伯洋住處的衛星圖，並於內容提及「台獨頑固分子哪裡逃！」、「沈伯洋涉嫌分裂國家罪」等字眼。對此，外交部今（3日）痛批，中國對我國人民進行跨國騷擾，企圖在台灣民主社會製造恐懼與寒蟬效應，令人深為不齒。

外交部表示，中國官媒繼揚言全球抓捕我國立法委員沈伯洋後，近日更進一步用肉搜這種數位威權的卑劣手法，威脅我國國民的安全，企圖在台灣民主社會製造恐懼與寒蟬效應。

外交部指出，此舉不但已違反《世界人權宣言》、《公民與政治權利國際公約》有關「任何人隱私、家庭、住宅不得遭受任意干涉」之保障，更是全面迫害個人隱私，喪失文明底線，令人深為不齒。

針對中國的舉措，外交部嚴正強調，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國對我國人民沒有任何管轄權，而中國對我國及他國人民進行跨國鎮壓、騷擾或干預，均嚴重違反國際法精神及國際人權規範，更明確顯示北京當局無視文明社會人權隱私的基本價值。

外交部說明，受中國跨國鎮壓迫害的國人，均為我政府保護的對象，對於配合中國進行跨國鎮壓的國內協力者則均應受到法律制裁。外交部進一步說明，將持續與政府相關部會密切協作，並與國際社會加強合作，以及強化外館緊急應變救助機制，以確保國人的安全。

最後，外交部也呼籲國際社會，一起同聲譴責中國迫害人權隱私的惡劣行徑，共同阻止中國濫施長臂管轄與跨國鎮壓的不當行徑。

01/01 全台詐欺最新數據

318 2 0631 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／馬杜洛被押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業
川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

中國數度攻擊、恐嚇綠委沈伯洋，沈近日再遭中國鎖定。中國官媒與社群近日不斷散播用衛星照所拍攝沈伯洋台北居住地與工作地點，直接標明靠近大安森林公園；嗆「給一點大陸科技小小震撼」、「台獨頑固分子哪裡逃！」對此，沈伯洋今（3日）回應，中共軍演沒有討到什麼便宜，所以可能想做一些能得分的事，可惜的是，台灣人對這類事情越來越理解後，就跟中共軍演一樣，達到的效果跟邊際效益不斷降低。

