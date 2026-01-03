中共散播沈伯洋住家衛星圖　外交部轟：企圖在台製造恐懼與寒蟬效應

▲民進黨立委沈伯洋先前遭中國以「分裂國家罪」為由，發布全球通緝，近日中國官媒又進一步於網路社群散播沈伯洋住家衛星圖。（圖／記者陳煥丞攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

中國官媒近日於網路社群散播綠委沈伯洋住處的衛星圖，並於內容提及「台獨頑固分子哪裡逃！」、「沈伯洋涉嫌分裂國家罪」等字眼。對此，外交部今（3日）痛批，中國對我國人民進行跨國騷擾，企圖在台灣民主社會製造恐懼與寒蟬效應，令人深為不齒。

外交部表示，中國官媒繼揚言全球抓捕我國立法委員沈伯洋後，近日更進一步用肉搜這種數位威權的卑劣手法，威脅我國國民的安全，企圖在台灣民主社會製造恐懼與寒蟬效應。

外交部指出，此舉不但已違反《世界人權宣言》、《公民與政治權利國際公約》有關「任何人隱私、家庭、住宅不得遭受任意干涉」之保障，更是全面迫害個人隱私，喪失文明底線，令人深為不齒。

針對中國的舉措，外交部嚴正強調，中華民國台灣與中華人民共和國互不隸屬，中國對我國人民沒有任何管轄權，而中國對我國及他國人民進行跨國鎮壓、騷擾或干預，均嚴重違反國際法精神及國際人權規範，更明確顯示北京當局無視文明社會人權隱私的基本價值。

外交部說明，受中國跨國鎮壓迫害的國人，均為我政府保護的對象，對於配合中國進行跨國鎮壓的國內協力者則均應受到法律制裁。外交部進一步說明，將持續與政府相關部會密切協作，並與國際社會加強合作，以及強化外館緊急應變救助機制，以確保國人的安全。

最後，外交部也呼籲國際社會，一起同聲譴責中國迫害人權隱私的惡劣行徑，共同阻止中國濫施長臂管轄與跨國鎮壓的不當行徑。