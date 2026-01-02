跨年留營「怨長官都放假」　2蠢兵附圖害慘！網轟：整個營要地震了

▲士兵抱怨被留營，還附圖洩個資，網罵「整個連要地震了」。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

「刪文沒用啦兄弟！」一名網友抓到兩名士兵發文抱怨，自述「被留營跨年真可悲」，還稱長官都放假回家，最後附上國軍行動裝置管理（MDM）畫面，讓原PO搖頭直嘆「你們的新年禮物就是吃懲處！」文章曝光後，全場也狂轟「還自己洩露機密，根本找死」、「整個營要地震了」。

一名網友在Threads表示，看到有兩位軍人發文抱怨「義務役在軍營裡跨年，長官都回家放假，留我們到明天早上8點意義到底在哪？真可悲」、「謝謝國軍，他X的跨年讓我在軍中」，並附上國軍的行動裝置管理（MDM）頁面。

對此，原PO立刻截圖備份，指出管制標籤是直接綁個人資料的，國軍一查就知道是誰了，其中一人還嚇得把帳號刪除，「刪文沒用啦兄弟，都幫你們備份好了，你們的新年禮物就是吃懲處了，真的是最有希望的一年了！」

網轟：直接害到整個軍營

底下網友紛紛罵爆，「刪帳號也沒用啊～看那個序號就找得到了」、「跨年留守又怎麼了？連續5年過年都在軍營留守背值星，沒回家吃團圓飯，等到下一批放假才出營區，好像沒跨年就會死掉一樣」、「光是『長官都回家過年』這句話就誇大，騙人沒當過兵？連假留守人員肯定軍士官兵整體排班好嗎？這種人直接汰除才是正途」、「這種就是打仗會曝露位置，害死自己陣營的傢伙」。

還有人搖頭狂嘆，「我相信沒人想和這種天兵當同袍，沒有責任感就算了，還會自己洩露機密，根本找S（死）」、「有夠蠢的！他們這樣直接害到整個營，接下來真的是吃不完兜著走了」、「這下起飛啦，笑死，整個連要地震了」。