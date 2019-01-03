加國前駐北京大使喊「保護台灣民主」　回應習近平一國兩制

▲加拿大前駐北京大使、前駐台北貿易辦事處代表馬大維（David Mulroney）。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導



針對大陸國家主席習近平發表對台談話，加拿大前駐北京大使馬大維（David Mulroney）3日在自己的推特上表示，「何不讓2019年成為慶祝與保護台灣民主的一年？」馬大維在去年12月27日也曾在加拿大「環球郵報」（Globe and Mail）發表文章，內容呼籲各界要看清中國的真面目。

馬大維的推文內容還附上南華早報的報導，內容提及習近平敦促台灣依循香港（一國兩制）的統一模式，是因為這個模式做得很好，但何不讓 2019年成為「慶祝與保護台灣民主」的一年？

馬大維在去年12月27日也曾在加拿大媒體「環球郵報」（Globe and Mail）發表文章，內容呼籲各界要看清中國的真實面目，他還指出，「中國是個越來越不負責任的大國，只有在「條件對自己有利」的時候才會假裝遵守國際準則。

馬大維在2009年到2012年曾任加拿大駐北京大使，現任多倫多大學孟克全球事務學院（Munk School of Global Affairs）資深研究員。

大陸國家主席習近平2日發表演說，針對兩岸關係提出5點推動和平統一進程，探索「兩制」台灣方案。總統蔡英文當天召開記者會，以「2個不接受」、「4個必須」強勢回應「習5點」。

蔡英文強調，對岸領導人的談話，證實了我們的疑慮，「在這裡，我要重申，台灣絕不會接受『一國兩制』，絕大多數台灣民意也堅決反對『一國兩制』，而這也是台灣共識」。

