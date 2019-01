加國前駐北京大使喊「保護台灣民主」　回應習近平一國兩制

▲加拿大前駐北京大使、前駐台北貿易辦事處代表馬大維(David Mulroney)。(圖/達志影像/美聯社)

針對大陸國家主席習近平發表對台談話,加拿大前駐北京大使馬大維(David Mulroney)3日在自己的推特上表示,「何不讓2019年成為慶祝與保護台灣民主的一年?」馬大維在去年12月27日也曾在加拿大「環球郵報」(Globe and Mail)發表文章,內容呼籲各界要看清中國的真面目。

馬大維的推文內容還附上南華早報的報導,內容提及習近平敦促台灣依循香港(一國兩制)的統一模式,是因為這個模式做得很好,但何不讓 2019年成為「慶祝與保護台灣民主」的一年?

馬大維在去年12月27日也曾在加拿大媒體「環球郵報」(Globe and Mail)發表文章,內容呼籲各界要看清中國的真實面目,他還指出,「中國是個越來越不負責任的大國,只有在「條件對自己有利」的時候才會假裝遵守國際準則。

馬大維在2009年到2012年曾任加拿大駐北京大使,現任多倫多大學孟克全球事務學院(Munk School of Global Affairs)資深研究員。

大陸國家主席習近平2日發表演說,針對兩岸關係提出5點推動和平統一進程,探索「兩制」台灣方案。總統蔡英文當天召開記者會,以「2個不接受」、「4個必須」強勢回應「習5點」。

蔡英文強調,對岸領導人的談話,證實了我們的疑慮,「在這裡,我要重申,台灣絕不會接受『一國兩制』,絕大多數台灣民意也堅決反對『一國兩制』,而這也是台灣共識」。



Xi urges Taiwan to follow Hong Kong model for unification https://t.co/hvekLp6Xzd (Because that's worked so well. Why not make 2019 a year for celebrating--and protecting--Taiwan's democracy?)