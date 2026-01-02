　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

狼高官性侵少女！邱于軒轟：社安網變破網　要陳其邁從衛生局補起

▲▼高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區執行秘書何建忠(右)，涉嫌利用職務之編篩選通報自殺個案的少女，並佯裝嫖客約出性侵得逞（圖／翻攝衛福部112年表揚典禮）

▲高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區執行秘書何建忠(右)。（圖／翻攝衛福部112年表揚典禮）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書42歲何建忠涉嫌濫用職權，利用職務之便從公家機關系統中篩選出未成年少女，並將她誘出後性侵得逞，全案遭雄檢偵結後起訴，並依法求刑10年6月。高雄市議員邱于軒痛批，「社安網變成破網！ 丟臉！真的丟臉！」，呼籲陳其邁市長，社安網要補，應從「衛生局內部」補起。

根據起訴內容，高雄市衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠涉嫌濫用職權，鎖定列管輔導個案中的16歲少女，佯裝嫖客接觸後將人約至摩鐵強制性交得逞，案經少女報警提告，高雄地檢署偵結後依強制性交、違反個資法等罪嫌提起公訴，並合併求刑10年6月。

市議員邱于軒痛批，「高雄市衛生局螺絲鬆掉？從霸凌到性侵，社安網變成破網！丟臉！真的丟臉！ 主管高雄市民心理健康的心衛中心，竟然接連爆發醜聞。」

▲▼高雄市議員邱于軒。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲邱于軒痛批衛生局螺絲鬆掉，社安網變破網。（圖／記者賴文萱翻攝）

她直言，先是執秘涉嫌知法玩法、誘騙性侵；別忘了，之前還有中心主任因餐點遲到就逼同仁下跪的離譜霸凌， 諷刺的是，這個單位本該守護大眾心理健康，內部卻充滿了權勢霸凌與性犯罪。

邱于軒還說，加上去年的「鯛魚排烏龍事件」，衛生局的專業與誠信早已蕩然無存，呼籲陳其邁市長，社安網要補，應從「衛生局內部」補起。請拿出魄力整頓人事，別讓少數主管的惡行，毀掉整體市政的努力與專業形象。

另外，高雄市議員許采蓁也轟，公務員夫妻這種「內神通外鬼」的行徑，是對列管個案的二次傷害，也是對公務體系社會信任的及大考驗，任何曾參與公務運作的人都應該唾棄這對夫妻的可恥行為，本該是接住社會邊緣弱勢的「社會安全網」，竟然變成社會安全黑洞，況且，何姓執行秘書更曾獲選為績優人員，這說明現行公務員表揚制度完全失準於法治素養的把關。

她認為除對何姓執行秘書及其妻的行政處罰外，市府應該建立完善資訊控管機制，針對敏感個案系統應納入異常存取警示與軌跡追蹤，避免有心人士利用公務系統調取市民個資，市府對本案也應該勿枉勿縱盡力配合檢警調查，盡快還給被害者公道。

高雄市衛生局今表示，對任何違法行為絕不姑息，秉持嚴查嚴辦立場，本局於案發知悉第一時間，立即將何員解聘並主動清查相關情節移請檢調單位偵辦；案內涉及個人資料保護法或洩密等情事，亦一併提供資料交地檢署釐清調查。市府相關局處已啟動關懷與支持機制，持續提供被害者及其家屬必要之協助與服務。

衛生局說明，本局社區心衛中心配合中央社會安全網專案計畫，依據任務與功能屬性進用共約250名專業約聘人員，平時即依規定管考，本案發生後隨即進行內部嚴格整頓，同時邀請外部專家學者組成專案輔導小組，完善約聘人員內部管理、資安管控與督導機制，保障民眾權益，務使類似情事不再發生。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話　網友：對高雄最有想法看完決定支持他

高市早苗高支持度「絕非偶然」　駐日代表曝親身接觸經驗

立法院通過譴責案　卓榮泰：譴責我尊重「不譴責中國我無法接受」

大巨蛋門票折抵成效差　議員：振興經濟成效差、店家參與度不足

邱議瑩政見會展現超強台風　網友讚：自信滿滿遊刃有餘

中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃」　民進黨譴責要求立即撤除

政見會被問是否脫黨參選直接跳過　林岱樺：制度公平就沒有這選項

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話　網友：對高雄最有想法看完決定支持他

高市早苗高支持度「絕非偶然」　駐日代表曝親身接觸經驗

立法院通過譴責案　卓榮泰：譴責我尊重「不譴責中國我無法接受」

大巨蛋門票折抵成效差　議員：振興經濟成效差、店家參與度不足

邱議瑩政見會展現超強台風　網友讚：自信滿滿遊刃有餘

中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃」　民進黨譴責要求立即撤除

政見會被問是否脫黨參選直接跳過　林岱樺：制度公平就沒有這選項

福利天花板！EXO CHEN來台「1對1自拍」逾千人　衝下台合唱歌迷

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

政戰學院院慶　復興崗傳唱《九條好漢在一班》

「華航林依晨」Ivy生了！　寶寶超萌小手照曝光：母子均安

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

水舞、光雕、音樂齊發　斗六圓環化身2026年第一座城市舞台

張麗善會勘西螺大橋公園　盼串起老街到西螺大橋觀光軸線

川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看

持修突然被老闆阿妹點名　I人緊張：沒說有這個...

政治熱門新聞

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

美國幾乎100％會協防台灣！胡振東：不會登台

立法院表決通過要求吳釗燮請辭！國安會遺憾　籲在野黨停止內耗

5名大法官憲法法庭作判決　法界霧煞煞

高雄警局長林炎田傳將接任北市警局長

柯文哲宣布任張啓楷競選總幹事　還要在嘉義市「Long Stay」

幕後／習近平、李在明會晤將提台灣議題！　8項要求＆承諾曝光

曹西平遺產不給兄弟　吳宗憲提案修法：廢除手足特留分

苗博雅用「媽媽生子」比喻1.25兆軍購　痛批藍白欺騙不懂的人

狼高官性侵少女　邱于軒：社安網變破網

高雄初選完會團結？綠營3候選人公開承諾　林岱樺未回應

綠委提案修兩岸條例　改「台灣與中華人民共和國」、刪「國家統一」

挺軍購卻遭網友洗版　黃暐瀚反問：2028藍營執政需不需要國防？

更多熱門

相關新聞

狼高官「選妃」性侵少女　白喬茵痛批：道德失能

狼高官「選妃」性侵少女　白喬茵痛批：道德失能

曾獲衛福部「績優督導」表揚的高雄市衛生局心衛中心執行秘書何建忠，竟利用職務權限篩選脆弱個案，對一名罹有憂鬱症的 16 歲少女伸出魔爪，佯裝嫖客對其強制性交得逞，事後甚至透過於社會局任職的妻子查詢偵辦進度。高雄地檢署近日偵結起訴，建請法院從重判處10年6月徒刑。對此，高雄市議員白喬茵痛批這對夫妻「有什麼資格自詡是社會的助人者？簡直是道德失能的雙人組！」

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

遭親人性侵　她被逼隱忍「家醜」20年

遭親人性侵　她被逼隱忍「家醜」20年

放生7hrs女嬰猝死　解剖複驗結果曝

放生7hrs女嬰猝死　解剖複驗結果曝

女員工控主管侵犯輕生　家屬求償7位數

女員工控主管侵犯輕生　家屬求償7位數

關鍵字：

高雄心理健康霸凌性侵衛生局

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

震撼彈！崔容俊、Lia Kim甜美婚紗公開　Hoshi人在當兵嚇瘋：欸？

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面