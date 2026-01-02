狼高官性侵少女！邱于軒轟：社安網變破網　要陳其邁從衛生局補起

▲高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區執行秘書何建忠(右)。（圖／翻攝衛福部112年表揚典禮）

記者賴文萱／高雄報導

高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書42歲何建忠涉嫌濫用職權，利用職務之便從公家機關系統中篩選出未成年少女，並將她誘出後性侵得逞，全案遭雄檢偵結後起訴，並依法求刑10年6月。高雄市議員邱于軒痛批，「社安網變成破網！ 丟臉！真的丟臉！」，呼籲陳其邁市長，社安網要補，應從「衛生局內部」補起。

根據起訴內容，高雄市衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠涉嫌濫用職權，鎖定列管輔導個案中的16歲少女，佯裝嫖客接觸後將人約至摩鐵強制性交得逞，案經少女報警提告，高雄地檢署偵結後依強制性交、違反個資法等罪嫌提起公訴，並合併求刑10年6月。

市議員邱于軒痛批，「高雄市衛生局螺絲鬆掉？從霸凌到性侵，社安網變成破網！丟臉！真的丟臉！ 主管高雄市民心理健康的心衛中心，竟然接連爆發醜聞。」

▲邱于軒痛批衛生局螺絲鬆掉，社安網變破網。（圖／記者賴文萱翻攝）

她直言，先是執秘涉嫌知法玩法、誘騙性侵；別忘了，之前還有中心主任因餐點遲到就逼同仁下跪的離譜霸凌， 諷刺的是，這個單位本該守護大眾心理健康，內部卻充滿了權勢霸凌與性犯罪。

邱于軒還說，加上去年的「鯛魚排烏龍事件」，衛生局的專業與誠信早已蕩然無存，呼籲陳其邁市長，社安網要補，應從「衛生局內部」補起。請拿出魄力整頓人事，別讓少數主管的惡行，毀掉整體市政的努力與專業形象。

另外，高雄市議員許采蓁也轟，公務員夫妻這種「內神通外鬼」的行徑，是對列管個案的二次傷害，也是對公務體系社會信任的及大考驗，任何曾參與公務運作的人都應該唾棄這對夫妻的可恥行為，本該是接住社會邊緣弱勢的「社會安全網」，竟然變成社會安全黑洞，況且，何姓執行秘書更曾獲選為績優人員，這說明現行公務員表揚制度完全失準於法治素養的把關。

她認為除對何姓執行秘書及其妻的行政處罰外，市府應該建立完善資訊控管機制，針對敏感個案系統應納入異常存取警示與軌跡追蹤，避免有心人士利用公務系統調取市民個資，市府對本案也應該勿枉勿縱盡力配合檢警調查，盡快還給被害者公道。

高雄市衛生局今表示，對任何違法行為絕不姑息，秉持嚴查嚴辦立場，本局於案發知悉第一時間，立即將何員解聘並主動清查相關情節移請檢調單位偵辦；案內涉及個人資料保護法或洩密等情事，亦一併提供資料交地檢署釐清調查。市府相關局處已啟動關懷與支持機制，持續提供被害者及其家屬必要之協助與服務。

衛生局說明，本局社區心衛中心配合中央社會安全網專案計畫，依據任務與功能屬性進用共約250名專業約聘人員，平時即依規定管考，本案發生後隨即進行內部嚴格整頓，同時邀請外部專家學者組成專案輔導小組，完善約聘人員內部管理、資安管控與督導機制，保障民眾權益，務使類似情事不再發生。