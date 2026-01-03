幕後／人工生殖法有望出委員會？柯文哲出馬賣面子　朝野緩和契機

▲民眾黨創黨主席柯文哲與黨團總召黃國昌、副總召張啓楷、幹事長陳昭姿。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲2日前往立院拜會藍綠黨團，親自幫立委陳昭姿力推的《人工生殖法》修法「請託」朝野立委。昨日柯整日拜會過程融洽，與綠委也有良好的溝通，和賴政府上台後激烈的政黨對立氛圍呈現強烈對比。與會人士認為，陳昭姿版本的《人工生殖法》確實有機會在本會期出委員會，關鍵在於能帶動多少綠委支持；而這也不乏能成為高強度政治對衝下，朝野能回歸民生優先的一個對話契機。

行政院會去年12月通過《人工生殖法》修正草案，納入年滿18歲的單身女性與女同性伴侶適用。但此版本再度擱置代理孕母，將另案審議。衛福部長石崇良表示，代理孕母制度涉及第三人（代孕者）的健康權，這包含了懷孕生產的實質風險、母嬰健康的複雜考量，以及社會倫理各方面的歧見。

將代理孕母相關修法視做畢生職志的陳昭姿，2024年2月進入立法院後，就提出非常完整的《人工生殖法》修正案，子宮有病變的女性能獲得代孕法案的保障。但如今，2年過去，陳昭姿將因黨內2年條款交棒，未來法案推動進度充滿不確定性。為此，柯文哲在官司告段落後，特別親自到立法院拜會藍綠黨團、衛環委員會委員，「請託」加速修法。

據與會人士觀察，藍綠立委雖然各有立場、壓力，但關鍵的綠黨團部分，有部分綠委表達善意，也提出不少修法的方向、民間意見等，未來都有機會進行整合調整。該人士認為，《人工生殖法》確實有機會在本會期出委員會，但表決或許來不及。

站在民進黨的立場，當時大罷免時對於《人工生殖法》修法有諸多討論，背後難免有選舉操作的需求。但回歸法案本身，外界很多的擔憂確實有可能發生，「但都還沒發生，什麼被剝削的人也都還沒出現」，而是很多真的有代理孕母需求的族群，在法令不允許的狀況下成為真正的受害者。

如今時空環境不同，政壇僵持依舊、政治對立甚至越趨嚴重，在此狀況下，朝野都需要一個緩衝。《人工生殖法》能否成為這個契機？民眾黨內人士認為，現在這個情況下，其實大家都很疲憊，繼續僵持下去對誰都沒有好處，柯文哲放下身段與民進黨團溝通，會不會成真不曉得，但不乏是一個嘗試，也代表朝野並非完全不能對話。

「我們有沒有可能多遊說幾個民進黨的立委，讓他們去帶動民眾民進黨裡面一種氛圍。」黨內人士說，即便柯文哲昨日拜會立院的規劃安排唐突，但「見面總比不見好」，也代表有些東西不是不能夠合作，「朝野之間適度的釋出善意，也許那個『結』有機會可以打得開也不一定」。

▲柯文哲、陳昭姿拜會民進黨團 。（圖／記者徐文彬攝）

▲柯文哲、黃國昌拜會國民黨團 。（圖／記者徐文彬攝）