蔡英文火爆密會李遠哲？　府：轉移焦點的操作對國家無助

▲總統蔡英文。（資料照／記者林敬旻攝）

記者翁嫆琄／台北報導

總統府資政吳澧培、前資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、中研院前院長李遠哲4人3日聯名發表公開信，要求總統蔡英文不要參選2020連任，為政壇再掀波瀾，現在更傳出，李遠哲1日就密會蔡英文，讓蔡反問李遠哲「我做錯什麼」。總統府下午表示，經過了解，相關內容多所謬誤，或為轉述人主觀錯誤解讀。

據《蘋果日報》報導，蔡英文1日邀來10多位中研院士到官邸會面，李遠哲便請求兩人私底下先談談，當場批評蔡英文執政的問題，並請辭總統府資政，蔡英文不同意，說「我到底做錯了什麼？」李遠哲則稱，當初由葉俊榮擔任教育部長而不是管碧玲就錯了，雙方「不歡而散」。

總統府指出，此內容有許多謬誤，也要提醒，就在中國企圖強加一國兩制於台灣的此刻，這類轉移焦點的操作對國家並無幫助。

總統府強調，實際上，過去這一段時間，總統一直都在傾聽各方意見，不管是黨內或黨外、不同世代以及各個領域不同的民意，也對執政有所不足的問題做深刻的省思。總統在元旦談話所提出的「顧民生、護民主、守主權」就是未來執政的目標和軸心，面對國際局勢變動、對岸強推一國兩制圖謀併吞台灣，總統一直認為，身為台灣的國家領導人，面對內外艱難的環境，「責任」永遠比「連任」更重要，至於2020就交給黨的民主機制及台灣人民決定。