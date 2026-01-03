雪隧開到時速97！後車仍死貼逼車　駕駛怒「太危險」眾人炸鍋

▲民眾行經雪隧時，時速已97公里，仍遭緊貼逼車。（圖／翻攝自爆料公社）



記者董美琪／綜合報導

一段在雪山隧道內行車的影片近日在臉書社團「爆料公社」引發熱議。影片中可見，拍攝車輛時速已接近速限90公里，仍遭後方車輛長時間緊貼，距離近到幾乎沒有安全緩衝，駕駛人直轟「雪隧裡面貼這麼近！想違規不會自己變換車道，不要影響正常使用道路駕駛的人好嗎」。

原PO在貼文中指出，自己車速已達97公里，明顯高於限速，卻仍被後車逼近，質疑對方在隧道內貼車行駛，影響其他用路人安全，「這樣開車真的很危險」。

不少網友看到影片後表示，「減慢速度，搖下窗戶示意讓他超車」、「我會輕踩煞車….因為我怕超速」、「放油門多踩幾次煞車會是你旅途上的娛樂」，也有人幽默說「手排車退個檔，煞車燈還不會亮」。另外，也有網友建議走法律途徑，「我會建議播到行車監控中心，跟他們說你的位置和車號，他們會幫你做舉發」、「檢舉吧，這個很容易過的」。

針對後車行為，不少網友批評，「隧道雙白線不能變換車道，但逼這麼近有點可怕」、「最賭爛這種開車法」、「沒保持安全距離是違規啊」。

也有人分享應對方法，「在高速上遇到這種我都故意輕踩煞車，他自己就會害怕不跟那麼緊了」、「雪隧他貼這樣你不用理他，他自然會收到罰單！雪隧小型車要保持車距50公尺！！也不用等你檢舉，他自然會被舉發的！」。

影片曝光後，網友留言區迅速炸鍋，不少人痛批後車駕駛缺乏交通安全觀念，認為在隧道內保持車距是基本常識。也有網友建議可透過行車監控中心通報位置與車號，請警方介入處理，避免類似行為釀成事故。