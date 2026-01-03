　
社會 社會焦點 保障人權

雪隧開到時速97！後車仍死貼逼車　駕駛怒「太危險」眾人炸鍋

▲▼雪隧時速已97公里！民眾仍遭緊貼逼車。（翻攝自爆料公社）

▲民眾行經雪隧時，時速已97公里，仍遭緊貼逼車。（圖／翻攝自爆料公社）

記者董美琪／綜合報導

一段在雪山隧道內行車的影片近日在臉書社團「爆料公社」引發熱議。影片中可見，拍攝車輛時速已接近速限90公里，仍遭後方車輛長時間緊貼，距離近到幾乎沒有安全緩衝，駕駛人直轟「雪隧裡面貼這麼近！想違規不會自己變換車道，不要影響正常使用道路駕駛的人好嗎」。

原PO在貼文中指出，自己車速已達97公里，明顯高於限速，卻仍被後車逼近，質疑對方在隧道內貼車行駛，影響其他用路人安全，「這樣開車真的很危險」。

不少網友看到影片後表示，「減慢速度，搖下窗戶示意讓他超車」、「我會輕踩煞車….因為我怕超速」、「放油門多踩幾次煞車會是你旅途上的娛樂」，也有人幽默說「手排車退個檔，煞車燈還不會亮」。另外，也有網友建議走法律途徑，「我會建議播到行車監控中心，跟他們說你的位置和車號，他們會幫你做舉發」、「檢舉吧，這個很容易過的」。

針對後車行為，不少網友批評，「隧道雙白線不能變換車道，但逼這麼近有點可怕」、「最賭爛這種開車法」、「沒保持安全距離是違規啊」。

也有人分享應對方法，「在高速上遇到這種我都故意輕踩煞車，他自己就會害怕不跟那麼緊了」、「雪隧他貼這樣你不用理他，他自然會收到罰單！雪隧小型車要保持車距50公尺！！也不用等你檢舉，他自然會被舉發的！」。

影片曝光後，網友留言區迅速炸鍋，不少人痛批後車駕駛缺乏交通安全觀念，認為在隧道內保持車距是基本常識。也有網友建議可透過行車監控中心通報位置與車號，請警方介入處理，避免類似行為釀成事故。

 
阿北騎車誤闖國5！內側車道迴轉逆騎

今（6）日上午9時58分左右，國道5號北向28.5公里處發生一起交通事故，82歲陳姓老翁騎乘機車誤闖頭城交流道，他一路往北行駛，接近雪隧時疑似發現自己騎上高速公路，情急之下竟在內側車道迴轉並逆向行駛，卻與一輛黑色休旅車發生擦撞。事故造成陳男右腳大拇指擦傷，47歲休旅車駕駛蔡姓男子則立即下車協助，陳男隨後由救護車送往礁溪杏和醫院治療。經警方檢測，雙方駕駛均無酒駕情形，肇事責任有待警方進一步調查釐清。

半夜還卡國五！國道紅綠燈「放行15秒」車主傻

雪隧速限70公里只開42！國道警：代替月亮懲罰你

白休旅雪隧暢行封閉車道　怒批「好瞎」

母女雪隧下車互毆　醫揭4關鍵影響情緒

