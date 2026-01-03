幕後／習近平、李在明會晤將提台灣議題！　8項要求＆承諾曝光

▲中國國家主席習近平與南韓總統李在明將於下周會晤，雙方見面前提條件曝光。（AI協作圖／記者陶本和製作，經編輯審核）



記者陶本和／台北報導

中國與日本、台灣的關係持續緊張，而南韓總統李在明則規劃4日訪問中國，並於5日舉行「李習會」；近日已有諸多消息指稱，雙方會在台灣議題上，做出明確表態。對此，我國安單位證實相關情資，並進一步歸納與評估。中韓雙方計有8項尚在協調的承諾與前提細節，包括中方向韓方提出「4個要求」，同時給予「3個承諾」與「1個不承諾」。

南韓總統李在明於1月4日至7日赴中國進行國是訪問，兩國外長去年底已先進行通話，當時中方就要求韓方必須遵守「一個中國」原則；而且近日韓國媒體也陸續釋出訊息，指稱中方在李在明與中國國家主席習近平將舉行的「李習會」上，希望南韓在台灣議題上明確表態，好比「反台獨」等議題。

▼中國國家主席習近平（左）與南韓總統李在明（右）。（圖／達志影像／美聯社）



中國在尋找下一個「破口」 弱化美日韓、印太同盟

對此，我國安單位近日證實相關情資，並進一步透露中韓雙方的協調細節。一位不具名的國安高層官員受訪表示，中國從11月中旬以來，對日本、對菲律賓，包括在南海佈放大量海軍與海警船騷擾，到近來對台灣舉行軍演，他們試著在印太區域與島鏈，想呈現宰制力量，但看起來這些動作都沒有達標之下，中方下一個動作就在下周，也就是韓國總統李在明訪問中國。

國安官員表示，中國在這次台灣的軍演中，沒有辦法取得台灣方面的妥協，也沒有得到戰略上的利益，隨即在下一個階段，辦理南韓總統到中國訪問，中國也是在尋找印太戰略下一個「破口」。

在中韓領導人見面的調性上，國安高層官員透露，北京這次跟韓國往來會做幾件事，首先就是定調中韓見面是「戰略夥伴」，這個定要是要削弱跟弱化南韓與另外一群夥伴的關係，也就是美日韓同盟，以及印太區域的同盟。

中國向南韓提出「4個要求」 給出3個承諾與1個不承諾

根據我方的了解，中韓相關會談與會商的協調中，中方向韓方出「4個要求」，包括：第一，公開重申遵守中國的「一中原則」，李在明跟習近平見面時，韓方也要遵守一中原發表於新聞說明上；第二，要求南韓承諾，與美方軍工合作不可以用在印太區域；第三，要求南韓承諾，拒絕部署堤豐中程飛彈系統；第四，中方反對駐韓美軍擴大任務。

至於中國方面，則是給予韓方「3個承諾」與「1個不承諾」。第一，中國會承諾南韓解除對韓華集團子公司的制裁；第二，承諾廢止「禁韓令」，開放韓國演藝人員到中國表演；以及第三，承諾開放更多中國觀光到南韓，上半年開放三倍，下半年開放五倍。

在「1個不承諾」部分，由於南韓方面希望藉由這次訪問，爭取與北韓領導人金正恩見面，但是中方並不承諾「朝鮮半島無核化」。