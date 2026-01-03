　
    • 　
>
政治

SIM卡補換新制引民怨　綠委要NCC檢討：事前溝通不足急就章

▲▼民進黨立委陳冠廷。（圖／立委陳冠廷國會辦公室提供）

▲民進黨立委陳冠廷。（圖／立委陳冠廷國會辦公室提供）

記者杜冠霖／台北報導

國家通訊傳播委員會（NCC）近期針對電信業者SIM卡補換流程提出新的風險管理要求，原意在強化防詐與身分確認機制，卻因對外說明不夠清楚，導致部分電信門市在實務上要求民眾補辦SIM卡時需先至警局報案，引發民眾抱怨程序繁瑣。NCC也隨即出面澄清，強調補卡並非一律需要報案，並與電信業者協調調整作業方式。綠委陳冠廷今（3日）表示，此次事件造成民眾不便也讓執行單位有壓力，即便NCC火速修正，也證明NCC事前溝通不足，應公開檢討，避免類似失誤再度發生。

陳冠廷表示，NCC 此次修訂的「電信事業提供電信服務風險管理機制指引」，原意在加強電信業者對使用者身分與風險管理的落實，進而協助防堵詐騙等非法行為。然而新規定自2025年12月30日上路後，即引發大量民怨，尤其是多家電信門市要求民眾遺失SIM卡時需先至派出所報案並取得證明才能補卡的做法，讓本來簡單的手續變得繁瑣且不合常理。

「一個攸關每個人日常通訊權益的政策，不應該在沒有清楚對外解釋與溝通的情況下匆促上路。」陳冠廷指出，民眾因為手機不慎遺失或損壞SIM卡，本來只需要攜帶身分證件至門市辦理補卡即可，新的規範卻被前線人員窄化解讀為必須跑警局報案、開立證明再回門市辦理，造成民眾多跑一趟甚至多次往返，對日常生活與工作造成實際困擾。

陳冠廷強調，政府部門在政策設計前必須完整評估民間操作後的實際影響，並做好對外說明、利益相關者溝通與配套措施，避免讓民間承受不必要的行政負擔。他指出，此次事件不但造成民眾不便，也讓執行單位（如電信業與基層門市人員）面臨壓力與困境，甚至引發「擾民、擾警」的負面議論。

針對NCC臨時召集電信業者協商調整處理規範，陳冠廷指出，NCC隨後確實修正溝通方式，強調民眾申請補卡不必一律提供報案證明，「不需要強制要求每位民眾先去警局跑一趟」，以降低民眾負擔，但這樣的火速退讓與修正 ，正是NCC溝通不足與先行施策的最好證明。

陳冠廷呼籲，NCC應當正視民意反彈與執行困境，完善制度設計與溝通流程，未來涉及民眾日常生活與基本權益的政策，不應再以急就章方式推出，要求NCC 對本案施行過程與民間疑慮進行公開檢討，避免類似溝通失誤再度發生。

01/01 全台詐欺最新數據

318 2 0631 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

批綠提案修兩岸條例踩憲政紅線　她問賴清德：是民進黨的主張？

批綠提案修兩岸條例踩憲政紅線　她問賴清德：是民進黨的主張？

民進黨立委林宜瑾提案修「兩岸人民關係條例」，將法律名稱改為「台灣與中華人民共和國人民關係條例」，並主張刪除原條文中「國家統一」字眼。國民黨立委許宇甄批評，不該碰觸的紅線就不要碰，憲法不是政治算計的工具，更不該是短期爭取民調、塑造個人形象的素材。賴清德應該出面講清楚，這次修法是不是民進黨的主張？

換SIM卡要提出證明！Cheap點出3問題

換SIM卡要提出證明！Cheap點出3問題

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

柯文哲罕見「綠白會」民進黨團　綠委：人工生殖法、總預算同樣重要

柯文哲罕見「綠白會」民進黨團　綠委：人工生殖法、總預算同樣重要

競選CF開戰！林岱樺主打負重前行　賴瑞隆走歷程回顧

競選CF開戰！林岱樺主打負重前行　賴瑞隆走歷程回顧

