林宜瑾提案修兩岸人民關係條例　王鴻薇：照這邏輯應廢止陸委會

記者崔至雲／台北報導

民進黨立委林宜瑾今（3日）表示，她將提案修「兩岸人民關係條例」，讓兩岸關係成為「台灣與中國關係」。對此，國民黨立委王鴻薇說，林宜瑾到時不要撤案，一定要提好提滿，她甚至該廢止兩岸人民關係條例，而且提案廢止陸委會。

王鴻薇指出，林宜瑾提案修正兩岸人民關係條例，而且也提案要修正憲法裡面的增修條文，把「國家統一」的字眼拿掉。她鼓勵林宜瑾，「你一定要提好提滿，千萬不要像你的同事蔡易餘一樣，在之前幾年也是一樣要提案修憲，最後就撤案，還說要為了國家的發展著想」。

王鴻薇說，林宜瑾應該要有勇氣、要繼續的提好提滿，而且按照她這樣搞一邊一國、兩國論的立法意旨，其實她根本不用這麼麻煩的還要去修兩岸人民關係條例，她應該廢止兩岸人民關係條例，而且提案廢止陸委會。

王鴻薇強調，既然民進黨的委員想要當家鬧事，那就不要想讓立法院的在野黨當你們的剎車皮。當然非常重要的，也要請同黨籍而且同一派系的總統賴清德，針對林宜瑾的提案修法來做表態，賴清德是不是也同意林宜瑾的提案呢？

王鴻薇說，如果當家鬧事變成台灣有事，那麼應該所有的責任都要由執政黨跟賴清德來負責，不要再拿在野黨當你們的剎車皮。