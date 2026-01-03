柯文哲宣布任張啓楷競選總幹事　還要在嘉義市「Long Stay」

▲民眾黨創黨主席柯文哲與嘉義市長參選人張啓楷出席「阿北回嘉小草座談」活動。（圖／民眾黨提供）



記者陳家祥／台北報導

2026年地方選舉將在年底登場，各黨派陸續決定參選代表後，紛紛展開地方經營。民眾黨日前徵召立委張啟楷參選嘉義市，創黨主席柯文哲今（3日）南下助選時更親口證實，將親自擔任張啟楷的競選總幹事，還會在嘉義「Long Stay」。

柯文哲交保後，除了備戰官司，力爭自身清白之外，近來也頻頻投入民眾黨黨內事務。昨天他為了催生白委陳昭姿所推動的「人工生殖法」，前往立法院拜訪藍綠黨團與立委。今天更南下嘉義市，與民眾黨提名的嘉義市長參選人張啓楷出席「阿北回嘉小草座談」活動。

座談活動進行前，柯文哲接受媒體訪問，記者詢問，傳聞國民黨在嘉義市這局會讓給張啓楷，但是選不贏？柯文哲說，藍白合整合還是要一個過程，「我認為就是，選擇一個適當時間比民調，合組一隊最強的競選團隊，我個人對張啓楷有很強的信心」。

柯文哲說，嘉義市在整個台灣的民主政治史上就是一個很特別的地方，嘉義市很容易跳脫這種傳統的政治，本來就是一個在政治上很容易接受新的觀念，或者說能夠接受一個非主流政黨的習俗。

「第二點是這樣，因為因為張啓楷是台灣民眾黨目前在嘉義市最強的候選人，所以我認為會贏啦。」柯文哲說，他還跟張啓楷講，他就當他的選舉總幹事，就住在這裡。

張啓楷接著表示，柯P說嘉義是民主聖地，「阿楷在這裡一定會贏，也一定要贏，今天來做一個很重要的宣布，柯文哲柯主席要當啓楷的競選總幹事，而且要在嘉義long stay，以後不只小草，很多嘉義的民眾可以常常看到這個柯文哲」。張說，今天跟明天都安排了，1、20個行程，非常密集的，那以後就變成常態了。

柯文哲也說，會用這種打法在嘉義出現，張啓楷表示，主席講為什麼會贏？是因為嘉義市的市民水準很高，現在又有這麼強的總幹事，「其實柯P來嘉義有一個非常重要的原因，除了嘉義很多民眾非常喜歡柯文哲，他上次總統大選的時候拿到將近4萬票，跟侯友宜、賴清德票數非常非常接近」。

張啓楷說，他走在馬路上的時候，很多嘉義市民也會跟他講「幫阿伯加油」，喜歡柯文哲的人非常多。另外一個很重要的意義就是，柯文哲到嘉義來long stay，擔任總幹事，整個民眾黨的中央資源跟地方是會整合的，會更強的整合，所以民眾黨對這一局的選舉非常有信心。