　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

柯文哲宣布任張啓楷競選總幹事　還要在嘉義市「Long Stay」

▲▼民眾黨創黨主席柯文哲與嘉義市長參選人張啓楷出席「阿北回嘉小草座談」活動。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨創黨主席柯文哲與嘉義市長參選人張啓楷出席「阿北回嘉小草座談」活動。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

2026年地方選舉將在年底登場，各黨派陸續決定參選代表後，紛紛展開地方經營。民眾黨日前徵召立委張啟楷參選嘉義市，創黨主席柯文哲今（3日）南下助選時更親口證實，將親自擔任張啟楷的競選總幹事，還會在嘉義「Long Stay」。

柯文哲交保後，除了備戰官司，力爭自身清白之外，近來也頻頻投入民眾黨黨內事務。昨天他為了催生白委陳昭姿所推動的「人工生殖法」，前往立法院拜訪藍綠黨團與立委。今天更南下嘉義市，與民眾黨提名的嘉義市長參選人張啓楷出席「阿北回嘉小草座談」活動。

座談活動進行前，柯文哲接受媒體訪問，記者詢問，傳聞國民黨在嘉義市這局會讓給張啓楷，但是選不贏？柯文哲說，藍白合整合還是要一個過程，「我認為就是，選擇一個適當時間比民調，合組一隊最強的競選團隊，我個人對張啓楷有很強的信心」。

柯文哲說，嘉義市在整個台灣的民主政治史上就是一個很特別的地方，嘉義市很容易跳脫這種傳統的政治，本來就是一個在政治上很容易接受新的觀念，或者說能夠接受一個非主流政黨的習俗。

「第二點是這樣，因為因為張啓楷是台灣民眾黨目前在嘉義市最強的候選人，所以我認為會贏啦。」柯文哲說，他還跟張啓楷講，他就當他的選舉總幹事，就住在這裡。

張啓楷接著表示，柯P說嘉義是民主聖地，「阿楷在這裡一定會贏，也一定要贏，今天來做一個很重要的宣布，柯文哲柯主席要當啓楷的競選總幹事，而且要在嘉義long stay，以後不只小草，很多嘉義的民眾可以常常看到這個柯文哲」。張說，今天跟明天都安排了，1、20個行程，非常密集的，那以後就變成常態了。

柯文哲也說，會用這種打法在嘉義出現，張啓楷表示，主席講為什麼會贏？是因為嘉義市的市民水準很高，現在又有這麼強的總幹事，「其實柯P來嘉義有一個非常重要的原因，除了嘉義很多民眾非常喜歡柯文哲，他上次總統大選的時候拿到將近4萬票，跟侯友宜、賴清德票數非常非常接近」。

張啓楷說，他走在馬路上的時候，很多嘉義市民也會跟他講「幫阿伯加油」，喜歡柯文哲的人非常多。另外一個很重要的意義就是，柯文哲到嘉義來long stay，擔任總幹事，整個民眾黨的中央資源跟地方是會整合的，會更強的整合，所以民眾黨對這一局的選舉非常有信心。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

01/01 全台詐欺最新數據

更多新聞
318 2 0631 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／馬杜洛被押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業
川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話　網友：對高雄最有想法看完決定支持他

高市早苗高支持度「絕非偶然」　駐日代表曝親身接觸經驗

立法院通過譴責案　卓榮泰：譴責我尊重「不譴責中國我無法接受」

大巨蛋門票折抵成效差　議員：振興經濟成效差、店家參與度不足

邱議瑩政見會展現超強台風　網友讚：自信滿滿遊刃有餘

中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃」　民進黨譴責要求立即撤除

政見會被問是否脫黨參選直接跳過　林岱樺：制度公平就沒有這選項

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

家中最恨民進黨不是他　柯文哲自爆被傅崐萁問：還想跟民進黨合作？

北韓小公主！金主愛「捧臉獻吻」　確立地位金正恩笑開懷

半個月兩清潔員成酒駕冤魂　淡水肇逃男壞又ㄎㄧㄤ！跑到機場竟忘帶護照　王夢麟酒測值0.73稱很清醒

鮑魚大亨鍾文智潛逃中國　揪出3內鬼警官收賄700萬縱放　囂張兒推記者！有3線1姊夫罩？

新埔捷運站驚見裸女衝下車！　警火速到場

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

美軍空襲委內瑞拉活捉馬杜洛總統夫婦　外交部：當地200餘僑胞均安

長照3.0卡關　賴清德拜廟喊話立委：正經工作不做國家不會進步

賴瑞隆政見會引用廣告金句真情喊話　網友：對高雄最有想法看完決定支持他

高市早苗高支持度「絕非偶然」　駐日代表曝親身接觸經驗

立法院通過譴責案　卓榮泰：譴責我尊重「不譴責中國我無法接受」

大巨蛋門票折抵成效差　議員：振興經濟成效差、店家參與度不足

邱議瑩政見會展現超強台風　網友讚：自信滿滿遊刃有餘

中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃」　民進黨譴責要求立即撤除

政見會被問是否脫黨參選直接跳過　林岱樺：制度公平就沒有這選項

馬杜洛遭美軍突襲押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業

福利天花板！EXO CHEN來台「1對1自拍」逾千人　衝下台合唱歌迷

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱瘓

政戰學院院慶　復興崗傳唱《九條好漢在一班》

「華航林依晨」Ivy生了！　寶寶超萌小手照曝光：母子均安

外籍單車旅客迷途求助　池上警英語說明安全路線獲好評

打造全齡運動新據點！　斗南小東休閒運動中心ROT案招商啟動

台東市跨年發生疑似不當碰觸事件　警方第一時間介入

水舞、光雕、音樂齊發　斗六圓環化身2026年第一座城市舞台

張麗善會勘西螺大橋公園　盼串起老街到西螺大橋觀光軸線

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

政治熱門新聞

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

美國幾乎100％會協防台灣！胡振東：不會登台

立法院表決通過要求吳釗燮請辭！國安會遺憾　籲在野黨停止內耗

5名大法官憲法法庭作判決　法界霧煞煞

高雄警局長林炎田傳將接任北市警局長

柯文哲宣布任張啓楷競選總幹事　還要在嘉義市「Long Stay」

幕後／習近平、李在明會晤將提台灣議題！　8項要求＆承諾曝光

曹西平遺產不給兄弟　吳宗憲提案修法：廢除手足特留分

苗博雅用「媽媽生子」比喻1.25兆軍購　痛批藍白欺騙不懂的人

狼高官性侵少女　邱于軒：社安網變破網

高雄初選完會團結？綠營3候選人公開承諾　林岱樺未回應

綠委提案修兩岸條例　改「台灣與中華人民共和國」、刪「國家統一」

挺軍購卻遭網友洗版　黃暐瀚反問：2028藍營執政需不需要國防？

更多熱門

相關新聞

柯文哲罕見「綠白會」民進黨團　綠委：人工生殖法、總預算同樣重要

柯文哲罕見「綠白會」民進黨團　綠委：人工生殖法、總預算同樣重要

白委陳昭姿力推代理孕母入法卡關，而行政院通過《人工生殖法》版本將代孕脫鉤，前民眾黨主席柯文哲昨陪同陳昭姿拜會民進黨團、黨團總召柯建銘，綠營當面呼籲過總預算，柯文哲也認同要處理。綠委林楚茵今（3日）表示，樂見不同政黨針對法案實質討論，但現在已經是2026年，但今年的總預算還沒辦法審查，不只人工生殖法重要，總預算與國防預算更是與民眾福祉息息相關。

被說每天寫臉書　陳佩琪千字文回應

被說每天寫臉書　陳佩琪千字文回應

陳佩琪「想找工作維持生計」　四叉貓拋6疑問

陳佩琪「想找工作維持生計」　四叉貓拋6疑問

為人工生殖法與民進黨泯恩仇？　柯文哲：本來就沒有仇啊

為人工生殖法與民進黨泯恩仇？　柯文哲：本來就沒有仇啊

柯文哲在陳瑩辦公室喝咖啡簽名　莊瑞雄拱：簽了就要幫她輔選

柯文哲在陳瑩辦公室喝咖啡簽名　莊瑞雄拱：簽了就要幫她輔選

關鍵字：

柯文哲民眾黨張啟楷

讀者迴響

熱門新聞

朴娜勑「車上活春宮」！2經紀人開車被逼看全程

陸娛7大咖男星遭毀滅爆料！名媛網美點名鹿晗、檀健次

不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價

張惠妹公司拿3500萬標案被做文章　凌濤回擊

川普「活活抓走」馬杜洛總統夫婦　委國震怒發聲明！多國譴責

禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試

被曹西平暗戀30年陳亞蘭「早知道的話我會考慮」

跨年留營「爆料長官都放假」　兵附圖慘了

A-Lin台東跨年玩太嗨...台下真面目曝光！

台中人口重心「一路向北」　1區暴風吸入4.6萬人居冠

即／川普空襲活捉委國總統　韓擬撤僑計畫

餐廳千金淪小三！砲房擺滿情趣內衣、肛塞

快訊／中共公布沈伯洋住家衛星圖嗆「哪裡逃！」　沈伯洋回應了

即／川普宣布：抓獲委內瑞拉總統馬杜洛

嫌沒用「家裡掛年曆能幹嘛」　網曝超萬用：根本一本難求

更多

最夯影音

更多
阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」

阿妹+A-Lin最強主持網友求開節目　預約跨年喊話縣長「預算的部分」
直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

直擊瑞士人間煉獄！　酒吧跨年狂歡變調40死百人傷　仙女棒召喚死神爆炸畫面曝

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

阿信爆冠佑「看了收入報表」才創作XD　小玫瑰感謝乾爹：是你給我第二人生

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

蔡依林開唱前「在後台補眠」！　熬夜太累「下台馬上約隔天按摩」

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

周思齊親揭拒打假球的代價！比賽表現太好被換、遭恐嚇架出球場外｜周思齊｜中華職棒簽賭案●上｜《我在案發現場》

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

農會解酒泡麵來了！

農會解酒泡麵來了！

「文里補習班」開課啦！今天開箱「農會泡麵」！幫你找到解宿醉的良伴~

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面