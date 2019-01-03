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民進黨中評會未決議台南議長跑票案　段宜康怒轟和稀泥

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▲▼民進黨立委段宜康。（圖／記者潘永鴻攝）

▲民進黨立委段宜康。（資料照／記者潘永鴻攝）

記者翁嫆琄／台北報導

民進黨3日中評會開會，討論去年12月25日縣市議長選舉跑票、退黨、投錯票的處分狀況。但外界關注台南市議員集體退黨、支持前副議長郭信良一案，中評會決議下次會議再討論，讓綠委段宜康忍不住砲轟中評會「和稀泥」，中評會主委蘇治芬則回應，「「小段，你不用急，中評會不會打烊的。」

段宜康則在臉書痛批「我建議民進黨中評會解散吧」，他直指，「投票反對開除違反黨紀議員的蔡易餘中評委：今年如果黨提名你之後，有黨員違紀和你同區參選立委，請記得不可以祭出黨紀！」、「今天應該處理台南和花蓮的跑票議員；他們其實都已經聲明退黨了。這次中評會對這種明確的違紀行為，除了開除黨籍，沒有第二個可能了。誰知中評會主委蘇治芬，真的像魔術師一樣，在交付表決4:3贊成開除跑票議員黨籍之後，居然可以裁示投票結果不處理！」

段宜康還說，台南郭信良等人如果不跑票，去和國民黨合作，現在台南的議長還是民進黨籍。昨天郭信良上電視，大大訴苦說「派系奧步」讓他只好退黨參選。但郭信良和他的政治盟友陳亭妃，不也是「正國會」的重要成員嗎？「只因為候選人不是他，就變成『奧步』？」

他更批評，蘇治芬主持的中評會對違紀參選，可以這樣和稀泥，是告訴大家：在民進黨倒楣的時候，就可以為所欲為，連「英系」中評委都反對開除違紀跑票的人，是告訴大家日後可以比照辦理？或是陳亭妃帶著郭信良去向蔡總統撒嬌，證明還是有用？

對此，蘇治芬則回應，「小段，你不用急，中評會不會打烊的。針對台南市共有5位議員，4位議員已在投票之前聲明退黨了，我會下去調查並見見黃市長（黃偉哲）。你，稍安勿躁，另外，今天中評會哪有表決。」

因此次正、副議長選舉跑票嚴重，遭移送中評會議處的違紀議員包括新北市議員彭成龍、台南市議員郭信良、陳怡珍、吳通龍、周麗津、陳碧玉、宜蘭縣議員吳宏謀、新竹縣議員吳傳地、張珈源、雲林縣議員蘇俊豪、屏東縣議員吳亮慶、花蓮縣議員施金樹及澎湖縣議員呂黃春金。

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關鍵字：民進黨,中評會,議會,議長,段宜康,台南,蘇治芬

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