政治 政治焦點 國會直播 專題報導

白委「兩年條款」生變？　她狠酸：民眾黨的制度是寫好玩的

▲民眾黨創黨主席柯文哲針對「兩年條款」回應，「私下討論」4字，引發討論。（資料照／記者林敬旻攝）

▲民眾黨創黨主席柯文哲針對「兩年條款」回應「私下討論」，引發討論。（資料照／記者林敬旻攝）

實習記者石嘉豪／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲昨日被問及白委「兩年條款」時，僅以「私下討論」做為回應。對此，政治評論員吳靜怡今（日）狠酸，兩年條款是當初民眾黨向選民承諾的「公開透明」政治契約，怎麼現在變成不能公開說的秘密？如果柯文哲最後決定兩年條款要「髮夾彎」不換人，那就是再次向社會宣告「民眾黨的制度是寫好玩的」。

吳靜怡提及，柯文哲昨日上演了一齣「立院還願記」，僅僅用上午與藍營的「柯傅會」，以及下午與綠營的「柯柯會」就直接把黃國昌一年在健身房練得半死的聲量給碾壓過去。

此外，吳靜怡指出，柯文哲的「一日旋風」戲碼，先用推動《人工生殖法》當序曲，遊走藍、綠輕易創造話題，瞬間在立法院抓住了民眾黨「關鍵少數」這張大老二，但這場大戲背後，卻藏著一顆即將引爆的炸彈－民眾黨不分區立委的兩年條款。

吳靜怡直指，柯文哲昨日被問到「兩年條款」時，標準的柯式閃躲稱「私下討論」，讓她不禁傻眼，兩年條款是當初民眾黨向選民承諾的「公開透明」政治契約，怎麼現在變成不能公開說的秘密？吳靜怡直言，如果柯文哲最後決定兩年條款要「髮夾彎」不換人，那就是再次向社會宣告民眾黨的制度是寫好玩的。

吳靜怡接著點出，柯文哲昨日的復出，表面上是推動《人工生殖法》，實際上，是急著證明他還活著、還有影響力，甚至還能指揮藍綠。

吳靜怡認為，柯文哲所呈現的是在司法風險下，仍能維持政治震盪力的爭議型能量動員，核心不在清白與否，而在能否持續主導議題與社會動能，除了藉此鞏固支持者認同，更像是一種審判前的政治防禦策略，在司法結果出爐前，先累積政治能量與鋪陳受害者角色。

最後，吳靜怡強調，柯文哲想達成在一審宣判後，能將法律風險快速轉化為政治動員，並指向執政者賴清德，以賴清德做為主要對抗對象，與其說柯文哲像是政治渣男，他更是政治圈一絕的演藝奇才。

01/01 全台詐欺最新數據

政院公布中選會提名人選　她分析：這名單「柯味」很重

政院公布中選會提名人選　她分析：這名單「柯味」很重

行政院22日公布中選會委員提名人選，其中提名台灣民意基金會董事長游盈隆任主委、東吳大學法律系教授胡博硯為副主委，其他5名提名人選為，黃文玲律師、中華科技大學李禮仲副校長（中國國民黨推薦）、輔英科技大學蘇嘉宏教授（中國國民黨推薦）、東吳大學政治學系蘇子喬教授（台灣民眾黨推薦）。對此，政治評論員吳靜怡今（23日）分析，名單不只是柯友友游盈隆擔任主委，更有柯媽媽的乾女兒黃文玲，賴清德這份名單「柯味」很重，這還能算什麼帝制呢？

「彈劾賴清德網站」破百萬連署　吳靜怡揭資安疑慮：誰製作的？

「彈劾賴清德網站」破百萬連署　吳靜怡揭資安疑慮：誰製作的？

溫朗東認了想選北市議員　吳靜怡不挺：唯一支持林亮君、顏若芳

溫朗東認了想選北市議員　吳靜怡不挺：唯一支持林亮君、顏若芳

公館圓環拆除與機器狗同家？　北市府打臉了

公館圓環拆除與機器狗同家？　北市府打臉了

稱「習近平保證任內不犯台」　她揪川普1句

稱「習近平保證任內不犯台」　她揪川普1句

