特斯拉慘敗！　比亞迪登頂「年銷226萬輛」全球電動車霸主

▲中國車廠比亞迪正式超越特斯拉，奪下全球純電動車銷售冠軍寶座。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國電動車巨頭特斯拉（Tesla）去年底交車量慘跌。最新數據顯示，中國車廠比亞迪（BYD）在2025年正式超越特斯拉，奪下全球純電動車銷售冠軍寶座，年銷量達226萬台，全球電動車龍頭正式易主。

比亞迪純電銷量狠甩特斯拉 創下指標性時刻

根據《衛報》報導，比亞迪在2025全年度共售出226萬輛純電動車，大幅領先特斯拉於2日公布的163萬輛。

這場黃金交叉不僅僅是數字上的勝負，更是中國車企崛起的重要指標。中國車廠近年積極利用電動車轉型趨勢，試圖主導全球汽車產業，除了比亞迪領頭外，國營的上汽集團（SAIC）與擁有Omoda、Jaecoo品牌的奇瑞汽車（Chery）也帶動了出口成長。

儘管過去兩年電動車銷量持續攀升，但整體成長速度卻低於預期，迫使製造商必須激進砍價，全球各國政府也開始撤回原定的燃油車轉型目標。

川普政策、馬斯克政治立場 成特斯拉重傷主因



特斯拉銷量下滑的主因，外界認為與美國總統川普（Donald Trump）取消電動車（EV）補貼有密切關係，且川普還廢除了激勵電動車生產的排放規定。此外，執行長馬斯克（Elon Musk）在2024年底公開倒向極右派政治立場，也引發部分消費者的抵制潮。

▲馬斯克在2024年底公開倒向極右派政治立場，引發部分消費者的抵制潮。（圖／路透）



數據顯示，特斯拉去年第四季交車量跌至41萬8200輛，低於分析師預期，2025全年銷量較前一年衰退9%。特斯拉甚至在元旦前罕見地主動公布「官方預估數據」，試圖引導投資人接受銷售走低的事實。受此影響，特斯拉2日股價下跌1％，自聖誕夜以來已累計重挫8％。

馬斯克砸重金挺川普卻遭背棄？ 兩人關係轉冷

諷刺的是，儘管馬斯克在2024年大選中投入的資金居所有金主之冠，甚至短暫協助削減政府成本，但他與川普的關係在夏天急轉直下。雖然馬斯克最初似乎讓川普對電動車改觀，兩人還曾在白宮前與特斯拉尷尬合照，但川普最終仍推行了反電動車政策。

即便連兩年銷量下滑，特斯拉目前仍是全球市值最高的車廠，市值達1.4兆美元，甚至超過後方30家車企的總和。投資人看好馬斯克在機器人與人工智慧（AI）的領先地位，特斯拉目前也已在德州奧斯汀展開小規模無人計程車服務。

比亞迪靠「天神之眼」反擊 總產量穩居龍頭

然而，比亞迪在技術端也展現強大競爭力，其推出的「天神之眼」（God’s Eye）技術已普及至平價車款。由王傳福於1995年創立的比亞迪，若計入油電混合動力車，總產量早已超越特斯拉；2025全年比亞迪總銷量達455萬輛，其中商用車（電動巴士與貨車）銷量更翻倍至5.7萬輛。

比亞迪雖然過去曾有單季超越特斯拉的紀錄，但在2025年面對國內激烈競爭下，純電產量正式拉開與美國對手的差距，確立了其全球霸主地位。