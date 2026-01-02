　
政治

5名大法官作出「115年憲判字第1號」判決　法界傻眼：能有效？

▲▼司法院5名大法官的憲法法庭作出「115年憲判字第1號」判決，大法官書記廳廳長許碧惠、司法院新宣處處長吳定亞。（圖／採自司法院網頁）

▲司法院「115年憲判字第1號」判決，由大法官書記廳廳長許碧惠（左）、司法院新宣處處長吳定亞（右）共同說明。（圖／採自司法院網頁）

記者吳銘峯／台北報導

司法院由五名大法官組成的憲法法庭，2日下午做出「115年憲判字第1號」判決，針對「辯護人對羈押處分提起準抗告」聲請裁判憲法審查，宣告《刑事訴訟法》第416條第1項第1款應準用上訴權人規定。但對於這樣的判決，法界有不少人質疑其效力為何？未來恐有爭議。

今年初立法院通過的《憲法訴訟法修正案》規定，倘若大法官要做成違憲判決，人數不得低於9人。但因為藍白立委聯手封殺總統賴清德提出的大法官人選，導致大法官至今僅有8人，無法達到評議違憲的門檻。不過這8名大法官中的5名大法官，仍在去年底做出反擊，在僅有5名大法官同意的情況下，作出114年憲判字第1號判決，宣告《憲法訴訟法修正案》違憲；至於蔡宗珍、楊惠欽、朱富美等3名大法官，並未參與5名大法官的憲法法庭評議，還提出不同意見書，稱「未合法組成之憲法法庭自始不具審判權，五位大法官合議之判決當然無效」。

而這5名大法官組成的憲法法庭，今年1月2日又作出「115年憲判字第1號」判決，本號判決乃因屏東地院審理林姓男子涉及《槍砲彈藥刀械管制條例》案件，將他判處有期徒刑7年6月、併科罰金14萬元。林男曾向法院聲請具保停止羈押，但遭屏東地院駁回。

林男對於地院裁定的《刑事訴訟法》第416條第1項第1款規定，未賦予審判中的辯護人對於法院所為羈押之處分，得為被告的利益而聲請撤銷；害他不能於短暫的5日聲請期間內提出聲請，無法獲得律師協助，也無法有效行使防禦權，有違背《憲法》第8條保障人民人身自由及《憲法》第16條保障訴訟權規定，因此聲請釋憲。

在「115年憲判字第1號」判決認為《刑事訴訟法》該款規定應準用同法第346條上訴權人的規定，另外也判決屏東地院該裁定違憲，廢棄發回更裁。本號判決仍由5名大法官作成，在任的3名大法官仍未參與判決過程。

對於本號憲法判決，法界人士也都霧裡看花，到底判決有無效力？能否拘束各級法院？尤其本號判決並未宣告法規違憲，無涉《憲法訴訟法修正案》規定的違憲判決需大法官9人門檻，但在這5名大法官仍持續作出判決的情形下，未來還會作出什麼樣的判決，實在不敢想像。更有法官戲稱「最高法院評議也是5名法官，現在憲法法庭判決也是5名大法官，到底要聽誰的？」

01/01 全台詐欺最新數據

318 2 0631 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕
快訊／美國宣布起訴馬杜洛「涉多項重罪」！

