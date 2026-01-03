國道4車驚險連環撞！1大2小受傷　後車駕駛驚險閃過：還在發抖

記者唐詠絮／彰化報導

國道一號南向彰化北斗路段今（3）日上午，發生一起驚險追撞。一輛轎車疑似未注意車前狀況，先是追撞前方車輛，隨後又遭後方追撞，共造成4車連環事故，車子直接打橫停在內側及中線車道，造成3名乘客受到輕傷，其中包括一名11歲男童，以及因撞擊而流鼻血的2歲女童，場面一度混亂。詳細肇事原因正由國道3隊調查中。

▲國1南向北斗路段發生4車連環追撞釀3傷。（圖／消防提供）

事故發生在上午10時21分，地點位於國道1號南向221公里處彰化縣北斗鎮與埤頭鄉交界路段。警方初步調查，當時38歲陳女開著白色轎車行駛於內側車道，疑似未保持安全距離，先後撞上前方蔡女、林男駕駛的車輛，緊接著，湯男駕駛的車閃避不及，再從後方撞上陳女，導致4車連環追撞。

國道警方與消防局在接獲報案後迅速趕抵現場。消防人員到場時，發現共有三名傷者，均意識清醒，且無人員受困。其中，陳女車內乘客(2歲女童流鼻血送醫)、湯車乘客(43歲劉女腰痛、11歲湯男嘴巴痛)。3人送往雲基醫院救治。事故現場在上午10時57分排除，恢復全線通車。

▲國1南向北斗路段發生4車連環追撞釀3傷。（圖／消防提供）

這起事故也嚇壞了後方的用路人。一位當時行經中線車道的廖先生表示，他正要從台中去台南遊玩，行經該路段時發現內線車流塞車，前方有2車緊急緊急剎車，切出車道連撞。幸好他本身保持足夠的安全距離，加上他開的車有主動安全輔助系統及時作動協助煞車，才驚險地避免了捲入這次連環撞。他心有餘悸地說，事發後到現在都還在發抖，深刻體會到保持安全車距的重要性。

國道公路警察局第三公路警察大隊表示，用路人駕車時精神不濟打瞌睡或分心，如未注意車前狀態而肇事致人重傷或死亡，將吊扣或吊銷駕照。另請駕駛人「安全距離保持好，養足精神上國道」，疲勞時應下交流道或至服務區休息，避免事故發生。有關本次事故的確切肇事經過與責任歸屬，正由員林分隊進一步調查釐清中。

▲陳女駕駛三菱白色轎車釀3車連環追撞。（圖／消防提供）

