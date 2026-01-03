不是UNIQLO！搭電梯「5人穿同款外套」百搭平價　網驚：品質沒話說

▲原PO搭電梯，愣見5人穿同款外套。（圖／翻攝無印良品官網）



網搜小組／劉維榛報導

國民外套？一名網友驚呼，日前搭電梯時，超巧驚見5人全穿無印良品同款外套，只是顏色不同。文章曝光後，不少網友直呼「捷運也一堆人穿」、「綠色款我真的天天都會看到路人穿（不分男女）」，但也有人吐槽「像保潔墊外套」、「品質沒話說，但這好醜」。

一名網友在Threads笑稱，去年12月外出搭電梯，發現一次遇到5個人穿著無印良品同款外套，只是分別穿著白色、綠色與黑色顏色，讓原PO不禁笑問「這種機率有多高？」

有人大推實搭、也有人嫌像保潔墊



底下網友笑回，「是搭員工電梯嗎」、「5個都是認識的朋友吧」、「因為這系列的超好看的，尤其綠色的」、「綠色款我真的天天都會看到路人穿（不分男女）」、「這算是平價好入手，外套款式類似絎縫外套」、「出門才看到兩個女生穿白色的」、「我以為是UQ出的」、「真別說這款路上好多，一天已經看到三件了」、「捷運上也一大堆」、「NET也有出類似款喲，會不會也是NET的」。

但也有人認為，「感覺好像把保潔墊穿在身上的樣子」、「無印的品質沒話說，但這好醜」、「現在穿室內保暖衣出門是一種時尚嗎」。

事實上，這款無印良品這款撥水加工鋪棉外套，主打穿起來輕盈，遇上濕冷小雨也不怕，配上刺繡縫線更有設計層次感，不過遇到寒流來襲，有網友坦言，「可惜不保暖，只是裝飾品」。

▲保暖外套討論度高。（示意圖／記者李毓康攝）



冷爆了！平價替代外套清單曝光



說到禦寒外套話題，日前有網友坦言北臉太貴買不下手，求問CP值高的品牌款式。引來熱心網友大推名單，「迪卡儂二合一（內層羽絨外層防風），印象中3000元內」、「Lativ就很保暖防風防水」、「沒預算就迪卡儂登山系列的羽絨外套，有預算就買montbell或是kawas羽絨衣」、「好市多有發熱衣+羽絨背心+羽絨外套，不用3000元」、「Wildland荒野的CP值很高」。