傳李遠哲拿教長職位嗆蔡英文　管碧玲：砲口對準習近平

▲綠委管碧玲。（資料照／記者李毓康攝）

記者翁嫆琄／台北報導

總統府資政吳澧培、前資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、中研院前院長李遠哲4人3日聯名發表公開信，要求總統蔡英文不要參選2020連任，為政壇再掀波瀾，現在更傳出，李遠哲1日就密會蔡英文，還怒轟當初由葉俊榮擔任教育部長而不是管碧玲就錯了。對此，綠委管碧玲回應，此時此刻，「我們真的要把炮口對準習近平。」

據《蘋果日報》報導，蔡英文1日邀來10多位中研院士到官邸會面，李遠哲便請求兩人私底下先談談，當場批評蔡英文執政的問題，並請辭總統府資政，蔡英文不同意，說「我到底做錯了什麼？」李遠哲則稱，當初由葉俊榮擔任教育部長而不是管碧玲就錯了，雙方「不歡而散」。

對此，管碧玲表示，自己沒有個人利益，心中沒有委屈，「我一心一意，只有選民的付託和國家的前途。此時此刻，我們真的要把炮口對準習近平。」

總統府資政吳澧培、前資政彭明敏、長老教會牧師高俊明、中研院前院長李遠哲等四人，3日聯名發表公開信「逼宮」蔡英文總統「不要參選連任」、「放棄連任」、「交出行政權」、「退居二線」。而蔡英文則回應，希望這些前輩了解國家面臨的艱難處境，以及事情的輕重緩急。「誰要選、誰不選，不是誰說了算，相信民主機制就對了。」