健身網紅到府激戰人夫！完事嗆正宮「無套內X全來」　挨告慘了

▲台北健身女網紅偷吃人夫還嗆正宮，挨告要賠56萬。（圖／取自免費圖庫pexels）

記者郭玗潔／台北報導

台北一名健身女網紅搞上人夫，兩人不僅多次直奔摩鐵激戰，女網紅還趁正宮出國，到家中和人夫上床，事後更囂張傳訊嗆正宮「無套、內X他全部都來了」，事後被正宮告上法院。台北地院審理後，法官判定女網紅侵害配偶權，要賠償66萬8340元。全案還可上訴。

判決指出，妮妮(化名)為健身網紅，明知道人夫阿偉(化名)已婚，仍從2024年5月到2025年3月間，頻繁和阿偉出遊和上床，去年4月21日更趁正宮出國，侵門踏戶到阿偉家中和他激戰，並傳訊告知正宮「無套、內X他全部都來了，也不是第一次了」，讓正宮深受打擊，不僅前往身心科多次就診，也向妮妮求償醫藥費3340元、心理諮商費用6萬5000元，加上精神慰撫金60萬元，共要妮妮賠償66萬8340元。

庭審時，妮妮承認和阿偉從去年5月開始上床約4至5次，地點都在民生北路的薇閣，她也確實到正宮住處與她老公激戰，事後再傳訊給正宮，她願意賠償正宮的醫療費用，但和解金希望能夠再協調。

台北地院審理，法官判定妮妮嚴重侵害配偶權，審酌她現在是健身教練，月收入約3萬元，還要扶養家人等情，判她要賠醫藥費6萬5千元，以及精神撫慰金50萬元，共56萬8340元。全案還可上訴。