政治 政治焦點 國會直播 專題報導

怎麼這麼偏執？　柯文哲：朝野僵局在賴清德一念之間

▲▼民眾黨創黨主席柯文哲與嘉義市長參選人張啓楷出席「阿北回嘉小草座談」活動。（圖／民眾黨提供）

▲民眾黨創黨主席柯文哲。（圖／民眾黨提供）

記者陳家祥／台北報導

民眾黨創黨主席柯文哲昨到立法院拜會藍綠黨團，請託支持立委陳昭姿的《人工生殖法》修法，接著今（3日）馬不停蹄到嘉義市幫或黨徵召參選市長的張啓楷站台，並宣布將擔任競選總幹事、還要long stay。而談到總預算卡關問題，柯說，都在總統賴清德一念之間，「奇怪，怎麼那麼偏執咧？以前就可以解決，為什麼今年沒辦法解決？」張則喊話，總預算只要行政院追加預算或者重編，馬上就可以付委。

有媒體問到，針對總預算卡關問題，是否有跟黃國昌溝通？柯文哲說，其實過去立法院也不是沒有僵局，但每次都可以解決，「我昨天就跟柯建銘說，你不是3個黨總召，啊不行再各加1個，6個人坐下來，總召、副總召，談一談，總是會喬出一個方法，到底是在幹什麼？」

黨團副總召張啓楷說，事實上去年就有成功的解決方案，去年事實上也卡關了一段時間，就是為了原住民的《禁伐補償條例》該編的沒有編，後來包括公糧收購也是，這是柯文哲的重要的政見，去年他代表民眾黨把公糧收購一公斤調高5元，照顧全國農民，在立法院三讀通過了，然後行政院竟然沒有編錢。

張啓楷說，後來卡關一段時間經過朝野協商，最後是有解決，所以公糧收購行政院已經先給了3塊錢，第二個《禁伐補償條例》也補了5塊錢了，「去年都可以成功，所以剛剛柯主席在講，這個很簡單，有成功的案例，就照著做」。

張啓楷表示，現在只要賴清德跟卓榮泰，趕快把這一次的軍人每個人加薪3萬、警消人員退休所得替代被砍的恢復到8成，用追加預算的方式或者重編預算送過來，去年都可以解開，現在馬上可以解開，所以不是問題，「這個總預算只要民進黨追加預算或者重編，馬上就可以付委，趕快來來討論，馬上就會通過」。

一旁的柯文哲接著說，不要意氣用事，每年都可以解決，為什麼今年故意卡在那裡，「所以我昨天就直接講了，賴清德一念之間，奇怪，怎麼那麼偏執咧？以前就可以解決，為什麼今年沒辦法解決？」

柯文哲強調，政治的核心是執行力，政治的主體是人民，他也知道政黨吵吵鬧鬧要表演，但還是要把人民擺在第一位，這才是重點，這明明就這麼簡單的事情，在吵什麼？看不懂。

01/01 全台詐欺最新數據

318 2 0631 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

快訊／馬杜洛被押上「硫磺島號」　川普宣布：強勢介入石油業
川普政府攻擊委內瑞拉　美國干預拉美5大案一次看
北京神盾失效？　委內瑞拉「南美最強防空」在美軍行動中毀滅性癱
快訊／「華航林依晨」Ivy生了！
快訊／川普抓走馬杜洛！中國怒開批
下周強冷氣團「不排除升寒流」　急凍跌破10度
快訊／馬杜洛總統夫婦睡到一半...遭美軍特種部隊拖出房間逮捕

