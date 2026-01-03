禽獸高官何建忠性侵少女！犯案後從容赴論文口試…大談社會安全網

▲高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠(右)。（圖／翻攝衛福部112年表揚典禮）

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄市政府衛生局心理衛生中心苓雅分區前執行秘書何建忠(42歲)涉嫌利用職務之便，透過公家機關系統中篩選遭通報的列管少女，並選出其中一名誘出性侵得逞。離譜的是，何建忠當時正在中正大學犯罪防治研究所修業，114年6月30日性侵完少女後，7月18日仍能悠悠哉哉前往學校參加論文口試，大談社會安全網議題，行徑令人不齒。

雄檢起訴指出，何建忠利用平日監督、輔導通報個案的職務機會，透過公務系統調閱民眾個資，層層篩選後，鎖定一名罹患創傷後壓力症候群及憂鬱症的16歲少女，透過公務系統得知少女手機門號後，以暱稱「星」加入少女通訊軟體好友，並佯裝成隨機尋找性交易對象的嫖客，邀約少女見面。

少女收到何建忠訊息後，因懷疑對方可能握有自己的不雅照，為釐清真相並防止外流，迫不得已答應與何建忠見面，未料何竟開車將她載入摩鐵，並以體型優勢，不顧少女哭泣抵抗，強行性侵得逞。完事後何建忠還強行將3600元塞入少女包包中，對少女身心造成巨大創傷。

檢方調查，何建忠為約聘公務員，高雄醫學大學心理學畢業，案發時正在國立中正大學犯罪防治研究所修業；離譜的是，何建忠6月30日性侵少女，但7月18日仍能前往學校參加論文口試，題目還是「刑法中保安處分之監護處分評估小組決策歷程之探究」，大談社會安全網議題，與何建忠獸行形成鮮明對比。

案發後何建忠遭羈押3月，直到1月1日期滿後才以20萬元交保。全案經檢方偵結後依法提起公訴，並向法院求刑10年6月；衛生局也火速於114年8月11日解聘何建忠。另何建忠妻子原任職於社會局，得知丈夫涉嫌性侵少女挨告後，竟協助查詢強暴案偵辦進度，涉嫌洩密，遭記2大過解聘。