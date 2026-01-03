台東人內建？阿妹「後台補飲料」　台下整齊回1字

記者葉國吏／綜合報導

今年台東跨年晚會被譽為全台最強，至今熱度依舊不減。由「天后級歌手」張惠妹（阿妹）和黃麗玲（A-Lin）領銜演出，現場氣氛嗨到爆表，尤其兩人在台上展現的原住民幽默默契，讓網友紛紛討論：「台東人真的太會了！」

▲台東跨年演唱會，阿妹跟A-Lin的一搭一唱讓許多人不斷回味。（圖／翻攝YouTube／ETtoday星光雲/官方平台，下同）

跨年高能現場 秒變豐年祭

2024年台東跨年晚會橫掃全台話題榜，雖然已經過了兩天，現場片段依然在網路上瘋傳。這場活動最大亮點，就是邀來歌壇兩大天后——張惠妹和A-Lin。兩人像是把跨年晚會變成自己的專屬演唱會，無主持人也能hold住全場，金曲一首接一首，讓觀眾聽得超過癮。

現場氣氛熱烈到宛如一場豐年祭，特別是阿妹和A-Lin在台上不停互動、互開玩笑，直接把晚會推上最高潮。有趣的是，她們還笑稱自己在後台偷偷「補飲料」，台下觀眾竟然秒懂梗，整齊大喊：「矮～」，全場頓時好像進入原住民家族聚會。

原住民式幽默 網友爆笑討論

這個「矮～」的橋段成為粉絲熱議焦點，有人在Threads上分享片段，笑問：「這聲 '矮～' 是台東人內建的嗎？大家反應太一致了吧！」網路上也立刻有許多網友附和，直說「一定都是族人啦」、「台東人真的超可愛」、「原住民的氣氛好溫馨又好笑」。

其實「矮～」是原住民族在幽默場合常用的狀聲詞，像是幫對話加個結尾效果。有台東民眾解釋，現場除了「矮」以外，偶爾也會聽到「以」這種用法，都是大家聊天時自然流露的語氣詞，沒什麼規則，就是原住民特有的親切感。