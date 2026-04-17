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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

鄭習會用480萬納稅錢！藍嗆反台獨就行　但基金會早被認定台獨組織

▲▼國民黨主席鄭麗文召開中外記者會說明鄭習會。（圖／記者陳冠宇攝）

▲國民黨主席鄭麗文。（圖／記者陳冠宇攝）

記者杜冠霖／台北報導

國民黨主席鄭麗文上周赴中見中共中央總書記習近平，並向民主基金會申請480萬元補助費，由全民買單。國民黨還嗆聲，若民進黨反台獨也可以申請。但民主基金會早在2022年就被國台辦列為「台獨頑固分子關聯機構」，且基金會章程明文規定不得涉及統獨。董事之一的綠委范雲今（17日）受訪時表示，國家做二軌外交經費，就是因為中共阻撓外交空間，國民黨卻拿全民納稅錢去跟獨裁者握手、違反民主基金會章程，不能接受，全民也會監督。

由於民主基金會捐助暨組織章程第18條規定，基金會不得贊助統獨活動，只供民主人權相關活動申請，綠委質疑為何能補助鄭習會。國民黨還表示，4月10日收到台灣民主基金會發文，已經審查通過並同意補助。面對質疑，台灣民主基金會回應，全案尚未進入核銷階段，本會將根據國民黨後續提出的單據憑證以及成果報告，依章程和相關法規辦理。

綠委林楚茵表示，鄭麗文跑去中國見習近平，竟然還好意思向「臺灣民主基金會（TFD）」申請高達480萬的補助？這波操作真的讓人大開眼界，國台辦早在2022年就氣噗噗地把民主基金會列為「台獨頑固分子關聯機構」，還下令嚴厲制裁、禁止任何合作。

林楚茵指出，結果國民黨平時在台灣跟著中共罵台獨，私底下卻喜滋滋地領著這筆被中共認證的「台獨金援」，買機票飛去北京朝貢？國民黨嘴巴「反台獨」，身體卻很誠實地「用台獨基金」，這「兩面逢源」的功力，不拿奧斯卡真的太可惜了。

林楚茵表示，更誇張的是，民主基金會白紙黑字寫得很清楚，設立宗旨是「支持亞洲及世界各地之民主化」。要問鄭麗文，妳拿了這筆推廣民主的錢，見到習近平的時候，有把握機會跟他探討「民主人權」嗎？有要求中共釋放政治犯嗎？

林楚茵指出，透過直播只看到乖乖聽訓、點頭稱是，連半個「民主」都不敢提，這480萬的預算憑什麼核銷？台灣納稅人的血汗錢，憑什麼幫「朝貢之旅」買單？也呼籲國台辦該上班了，國台辦主任宋濤是睡著嗎？偉大的習主席，親自接見了領著「台獨資金」的鄭麗文。

林楚茵質疑，按照中共自己的神邏輯，習近平這算不算公然勾結台獨？算不算台獨幫兇？強烈建議國台辦立刻立案調查習近平，別讓最敬愛的習總書記，淪為台獨勢力的業績提款機。

綠委范雲受訪時表示，的確非常諷刺，中共認定民主基金會是台獨組織，國民黨跟台獨組織申請經費，還在那邊說什麼同意不同意台獨，國民黨不應該動用全民納稅錢，這筆預算是要做民主外交、人權等相關事宜，相關規定也明確表示，不能涉及統獨。

范雲指出，這次鄭麗文主席去跟習近平握手，是不是有涉及統獨？所有看新聞的人都知道，有所謂一中框架跟反台獨，國民黨是不是以身作則撤案，結果國民黨跳出來說已經通過，民主基金會也主動跳出來說還沒有核銷，也主動告知有不得涉及統獨規定。

范雲呼籲韓國瑜院長，遵守相關規定、核銷時嚴格把關，身為民主基金會董事，也絕對會追蹤這件事情，全民都在質疑，國家做二軌外交經費，就是因為中共阻撓外交空間，國民黨卻拿全民納稅錢去跟獨裁者握手、違反民主基金會章程，不能接受，全民也會監督。

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