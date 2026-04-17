未禮讓撞傷行人辯閃機車　駕駛和解抗罰仍慘輸

記者黃翊婷／台北報導

駕駛阿哲（化名）前年12月開車行經桃園市八德區一處路口，因未禮讓撞傷行人，挨罰7200元、吊扣駕駛執照12個月，但他辯稱當時是為了閃避機車才會不慎發生碰撞。不過，台北高等行政法院法官檢視監視器影像畫面後，並沒有看見所謂的「機車」，於是裁定駁回阿哲的告訴。

▲阿哲辯稱是為了閃避機車，才會與行人發生碰撞，但法官沒有採信。（示意圖／VCG，與本案當事人無關。）

判決書中記載，阿哲2024年12月開車行經桃園市八德區廣福路與福國街口，與行人穿越道上的行人發生碰撞，導致行人受到輕微腦震盪等傷害；警員獲報到場處理，認定他有「汽車駕駛人有違反44條第2項規定之情形，因而肇事致人受傷」的違規行為，於是製單舉發。

阿哲因為此事挨罰7200元罰鍰，還要吊扣駕駛執照12個月、參加道路交通安全講習，他不服氣，決定提出行政訴訟。阿哲表示，當時右轉專用道突然有直行機車高速駛入，他為了閃避機車，才會不慎碰撞到行人，自己也感到很內疚、自責，事後已經與行人達成和解，原處分處罰過重，希望能撤銷。

不過，台北高等行政法院法官認為，經檢視監視器影像畫面，阿哲的車輛靠近行人穿越道之前，已經有行人走在行人穿越道上，而且也沒有看見「高速駛入的機車」，阿哲的車輛近距離搶先通過行人穿越道，接著便與行人發生碰撞。

法官指出，事發當下阿哲客觀上沒有不能注意之情事存在，卻疏未注意禮讓行人，進而導致事故發生，主觀上縱使沒有故意，也難認沒有過失，桃園市政府交通事件裁決處依法裁罰並無不妥，最終裁定駁回阿哲的告訴。全案仍可上訴。