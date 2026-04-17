韓國瑜冒雨車掃挺許原榮　王鴻薇爆韓私下一舉動讓她驚訝

▲立法院長韓國瑜、國民黨立委王鴻薇陪同市議員參選人許原榮進行車隊掃街。（圖／國民黨立委王鴻薇提供）



記者崔至雲／台北報導

國民黨台北市松山、信義區議員黨內初選民調將於19日至21日登場，立法院長韓國瑜、國民黨立委王鴻薇15日為該區參選人許原榮進行車隊掃街。王鴻薇事後表示，她蠻驚訝這次韓國瑜毫無保留，指導許原榮很多，全心全意的輔選許原榮，像車掃當天她跟韓國瑜都淋成落湯雞，之後去吃飯，韓國瑜還特別盯著許原榮要謝謝她。

王鴻薇表示，15日晚上和韓國瑜一起為松山信義區的參選人許原榮車掃。這次松信區參選新人眾多，許原榮是她認識最久的一位。過去許原榮在前藍委費鴻泰辦公室擔任主任，一方面他們很多的選民服務案件，是透過他的幫忙，另外一方面也看到，他因為費鴻泰的關係，怕得罪同選區的議員，所以一直犧牲自己參選機會，而這次等到他可以參選之後，因為年齡稍長，他的新人加權比例遠遠落後其他部分的新人， 這一點其實是蠻可惜的。

王鴻薇提到，許原榮現在擔任韓國瑜院長辦公室主任，其實她蠻驚訝這次韓國瑜毫無保留、全心全意的輔選許原榮。許原榮跟韓國瑜的時間其實並不長，但他這次指導許原榮很多，昨天她跟韓國瑜都淋成落湯雞，之後去吃飯，韓國瑜還特別盯著許原榮要謝謝她。

王鴻薇透露韓國瑜跟她說，「這個原榮太老實，不善於表達自己的感情，全部都是內心戲」，顯然，韓國瑜非常了解許原榮，是做事但是不善於邀功，吹噓的人。昨天車掃，她看到跨黨派的里長，帶著領導志工來給許原榮加油，她跟許原榮說，「你根本就是立委和市長的規格了（看起來我也有一點小吃醋）」，而這麼多里長願意站出來支持，這當然也反映出許原榮在選區，這20年來的耕耘的結果。

該貼文下方許原榮也留言表示，「感謝王委員一直的關照，在費委員和您的身上，讓我學到很多、也有很多機會實踐地方服務。幸能有這些歷練與學習，才讓我累積許多的經驗與爭取服務的底氣」。

「非常感謝委員、院長肯定、以及不畏風雨的力挺」，許原榮說，這段時間以來，也有很多支持者在討論加權問題，擔心對他造成影響。這樣的擔心，讓他感受大家的關心與溫暖，對他是期許也是動力。他們尊重機制，會付出加倍的努力，以爭取大家的加倍支持。更懇請大家用兩倍的力量，幫助他爭取服務鄉親的機會。