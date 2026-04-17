許忠信22日就職遞補立委　洪毓祥3句話送李貞秀：該翻頁了

▲民眾黨降低不合理娛樂稅記者會。（圖／記者徐文彬攝）



記者陳家祥／台北報導

前立委李貞秀近來不斷上綠媒政論節目怒轟民眾黨，對此，民眾黨立委洪毓祥今以3句話勸李貞秀，「態度決定高度、格局決定結局、思路決定出路」，並稱她過去共同為民眾黨理念奮鬥過，不應再無的放矢，該翻頁了。

針對李貞秀近來惹出的風波，黨團總召陳清龍直言相當遺憾，李貞秀的個人爭議已經佔據很多輿論公共討論的空間；他說，曾經一起共同努力過的同事，她現在頻頻上過去大力批評她的媒體，「我想這是她個人的選擇」。

陳清龍說，李貞秀全力批黃國昌是她個人的事，這國家有很多事要做，民眾黨團所有成員會繼續努力，我們的努力是不能辜負選民對我們的期待。

立委洪毓祥說，針對李貞秀這位過去的同志，他大概就三句話，「態度決定高度、格局決定結局、思路決定出路」。他希望，共同為民眾黨的理念奮鬥過的話，「我覺得這個東西呢，就不應該再做無的放矢」，這個就可以翻頁，畢竟還有很多重要大事要進行，包括總預算審查、軍購採購、一堆民生法案。

另外，遞補李貞秀的人選為前台聯立委許忠信，陳清龍說，中選會已經公布，目前照時程來講，預計4月22日宣誓就職，黨團也會保持跟許忠信信密切聯繫。