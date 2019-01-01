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老爸變胖「企鵝牌衣」塞給國二兒　媽噴笑：我怕他跟校長撞衫

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網搜小組／綜合報導

一名媽媽在2018年的最後一天於臉書「爆怨公社」PO文表示，因為老公變胖有些衣服穿不下，其中最多的就是所謂的「企鵝牌」（Munsingwear，萬星威），還想說服兒子穿免得浪費這麼昂貴的衣服，但她最擔心的是有可能會跟校長撞衫，「這根本不適合國二生啊。」

▲教室，讀書，上學，課業，學生。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲原PO在留言中回應網友，自己是絕對不會讓國二的兒子穿老公的衣服。（示意圖／取自免費圖庫pakutaso，與本文當事人無關）

原PO提到，因為就讀國二的兒子最近要出去玩，部分衣服、褲子太小穿不下必須重買，又剛好老公變胖了，一些價位稍高的衣服穿不下，於是高興地拿著一堆企鵝牌要給兒子穿，一直說「這不便宜、穿穿看啊」等話。

問題是，老公拿出來的衣雖然真的不便宜，但款式、配色都偏向中年男性，讓原PO忍不住吐槽，「這跟價格沒關係！是根本不適合國二生啊～我光想到穿這牌子可能會跟校長撞衫（笑臉貼圖）」；其他網友們看到照片中的上衣也紛紛留言說，「叫老公減肥比較實在啦」、「兒子看到應該眼神死了吧」、「記得要把衣服紮進去」、「這樣可以跟校長、訓導主任排排站」。

爸爸想把穿不下的名牌衣塞給兒子，媽媽笑翻「我怕他跟校長撞衫」。（圖／翻攝自Munsingwear官網頁面）

▲萬星威服飾其實也是有比較年輕的款式設計。（圖／翻攝自Munsingwear官網頁面）

其實萬星威的服飾究竟適合哪一種年齡階層的人，2015年時就有網友在論壇mobile01提問，這個牌子明明衣服質料很好卻很少人討論，「我買3件基本款POLO衫，平均一件要3780元，最近有點想買外套試試，不過我想一件都要破萬吧，比鱷魚牌（LACOSTE，拉科斯特）還貴啊。」

當時PO文底下就有許多網友回應企鵝牌真的比較適合中年人穿，畢竟主打客戶是打高爾夫球的族群，設計款式年輕人比較不能接受，「我37歲也算中年人了，不過企鵝牌的設計連我也是有點卻步」、「我快30半了，穿這牌子還是需要一點勇氣」。

ET快訊
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關鍵字：爆怨公社,名牌,Munsingwear

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