老公笑「我適合送瓦斯」！最強小三蹦1句：哪有～　大老婆遭當面放閃…驚呆

▲老公換瓦斯時，原PO被女兒一句話閃翻。（示意圖／記者許力方翻攝）

網搜小組／綜合報導

都說女兒是爸爸的前世情人，撒嬌的功力還一流，常常讓許多媽媽們直呼「地表最強小三」。一名女網友表示，老公晚上換瓦斯桶的時候，邊換邊開玩笑「我好像蠻適合當送瓦斯的」，在一旁的女兒聽到後，冒出一句話讓原PO直呼「居然當我的面在放閃，果然是前世情人」，網友也紛紛笑說「好撩阿妹妹」。

一名女網友在臉書《爆怨公社》表示，老公晚上在換瓦斯桶的時候，邊換邊開玩笑「我好像還蠻適合當送瓦斯的…」在一旁的女兒聽到後，居然馬上搭腔「哪有這麼帥的送瓦斯叔叔啦？」讓原PO直呼「#天啊居然當我的面在放閃」、「#果然是前世情人」。

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▲原PO老公說自己好像很適合送瓦斯。（示意圖／記者林悅攝）

看到貼文後，網友紛紛會心一笑留言，「果然小三最強」、「很會」、「女兒嘴真甜啊」、「真會討爸爸歡心」、「太會撩了，不愧是地表最強小三」、「小心妳地位不保」、「女兒完勝」、「這什麼迷湯」、「拔拔心裡一定很爽」、「這個小三我們拿她沒輒」、「別想與合法小三爭，只會讓自己更無地自容」。

還有人笑說，女兒是不是知道了什麼，「所以平常都有送瓦斯的叔叔來家裡（誤」、「女兒知道什麼」、「所以下午常來找媽咪的叔叔沒那麼帥嗎？我好像知道些什麼東西」，原PO看到後也跟著開玩笑「這樣也被你發現（誤」、「不對啊！女兒沒看過啊（誤」。

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