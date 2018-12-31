白車橫停擋車庫！車主外縣市爽跨年「你去停別處」…住戶怒：我家耶

▲白色轎車大剌剌地停在車庫出入口，車主人卻跑到外縣市去跨年狂歡。（圖／翻攝爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

「這是我家車庫門口耶！」2018年進入最後倒數，隨著夜色漸深氣氛也逐漸高昂，不少民眾外出參與晚會徹夜狂歡，但有網友卻在臉書上氣憤PO照，表示自家車庫門前遭人停車阻擋，雖然對方有留下電話，但打過去後竟得到「我在外縣市跨年，請你去停別的地方」的詭異回應；原PO氣炸怒轟「你要跨年，別人就不用回家停車嗎？」

跨年夜晚間，原PO駕車返家，但卻不得其門而入，只見車庫的門口大剌剌地停了一輛白色轎車，完美地擋住出入口。原PO略微憤怒地下車察看，幸好車上還有留下連絡電話，立即撥打過去請對方前來移車，不料電話接通後，車主卻表示自己正在外縣市跨年，還脫口說出「請你去停別的地方」。

「為什麼不是你去停別的地方？這是我家車庫門口耶！」原PO爆氣怒轟，「這世道是留個電話，就可以停人家門口隔夜了嗎？世風日下，你要跨年，別人就不用回家停車嗎？」

荒謬的跨年夜小插曲也讓網友看了全傻眼，紛紛留言給建議「堆高機伺候了啦」、「這應該能請警察拖吊吧？請車主跨完年再去保管場領車」、「檢舉就是對他最好的跨年祝福」、「人在外縣市還要說嗎？隨心所欲了啦」、「自私自利的人還真不少，不怕車被刮嗎？」、「原PO冷靜，千萬別用砂紙，這樣會害人家的車變消光白」、「要去外縣市跨年，然後把車停人家門口，這是什麼概念？」