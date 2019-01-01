原因曝光！8乘客前「中邪式墜下」嚇傻　接駁車司機跳20m高架匝道亡

▲長庚醫院接駁車司機從北二高高架匝道跳下，送醫不治身亡。（現場示意圖／翻攝Google Map）



社會中心／綜合報導

基隆長庚醫院的一名張姓接駁車司機，在2018跨年前載著越南籍女友及7名醫院員工前往醫院上班，但途中卻突然改變路線，將車停在北二高南下匝道上，猛然一躍跳下20公尺高的高架匝道，送醫後不治身亡。事後，該名司機自殺的原因也隨之曝光。

據目擊乘客表示，該名司機原本行為正常，跳匝道前都沒有任何怪異的現象，由於事發突然，車上8人沒有一個人來得及阻止，只能眼睜睜看著對方跳下，整個過程非常離奇又詭異，彷彿「中邪」一般。

警方指出，38歲的張男晚間從情人湖院區出發，載著8人前往基隆院區，途中卻與女友發生口角，這才突然改變路線，將車停在高架匝道上，和女友下車、在雨中大吵，後推開拉住他的女友，執意往下跳。

基隆市消防局指出，事發當地匝道與平面道路高度落差相當大，因此司機墜地後傷勢相當嚴重，等到救護人員趕抵現場時已經沒有呼吸心跳，經送往長庚醫院搶救後，仍宣告不治。

警方表示，目擊乘客全都被突然而來的一幕嚇傻，但也沒聽清楚兩人吵架的內容；另外，警方也正在離情吵架原因，以及張男的女友為何會在車上，詳細案情還有待調查。

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