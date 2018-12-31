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電影院看死侍！中間聽小孩狂哭鬧「有夠吵」　他爆氣「1句秒殺」強制帶走

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▲戲院,電影院,排隊,人潮,買票,秀泰影城（圖／記者張一中攝）

▲日前有恐龍爸爸硬帶5歲孩子看《水行俠》，因分級被拒大鬧售票亭。（示意圖／資料照）

記者黃君瀚／綜合報導

本站30日新聞〈台中「恐龍老爸」帶5歲童看《水行俠》被拒　暴走砸售票亭〉，因小孩未滿6歲不符「保護級」分級，恐龍爸竟怒砸售票台嗆聲，報導引起熱烈迴響。就有男網友回憶，多年前觀看《死侍》時也遇上類似經歷，家長硬帶孩子違規看片，甚至在放映過程中不斷吵鬧，氣得他用1句話秒殺，直接將童帶走！

男網友30日中午在PTT回文，看了本站新聞後有感而發，想起了自己幾年前到電影院看《死侍》，結果看到一半，居然聽見小孩的哭鬧聲，「有夠吵的」！由於影響到了觀影體驗，讓他感到很受不了，同時想到了一件不尋常之處，「我就想，奇怪，不是限制級？怎麼還會有小孩？（編按：《死侍》為輔導級）」

於是他心生一計，馬上起身往影廳門外走，向服務生抱怨居然讓未成年的小孩入場，接著說了1句，「你們不處理，我就報警。」就在他入場返回座位的同時，影城就派人進來把違規的客人帶走，事件圓滿落幕。

男網友用親身的例子提醒，遇到這類奧客家長不需要忍讓，直接找相關負責人處理，「因為違返電影分級制度，最高好像是罰30萬。影院通常是寧可不賣或退費處理。」

▲電影院 座位 觀眾 ▼。（圖／記者屠惠剛攝）

▲沉浸在電影聲光效果和動人故事中，最怕有噪音破壞觀影體驗。（示意圖／記者屠惠剛攝）

文章貼上網，鄉民直呼大快人心，大推他的正義舉動，「看電影有小孩的哭聲真的北爛，原PO做的好，推你」、「水，讓那些垃圾家長無地自容」、「姑息這種恐龍家長怪獸小孩入場會吵死人」、「本來就該這樣，分級是為了保護兒童」、「做的好，一堆死自私奧客」、「幹的好！同樣花錢買票還要被吵？」

也有些網友認為，電影院該硬起來，保障消費者的觀影權益，「電影院本來就該維護自家的觀眾品質」、「被罰活該，驗票也不確實在打混」、「看不懂規則被檢舉剛好而已，爽」、「正確給推，只想賺錢的商家該受教訓。」

依照台灣現行電影分級制度，政府人員會不定期檢查，通常會假裝觀眾，違規被發現最高可處30萬元罰鍰，且罰的對象是影城業者。

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關鍵字：電影分級,死侍,PTT

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