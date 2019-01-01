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二手LV戒指2.5折價2500元！買家匯款「自行去1個零」：我櫃姐姊說只值200元

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲女子詢問LV戒指價格，殺價奧步讓人看傻眼。（圖／翻攝自爆怨公社）

網搜小組／綜合報導

LV（Louis Vuitton）是法國時尚名牌，涉足時裝、首飾、手錶等各領域，當然產品價格也不便宜，不管是戒指、耳環都要1萬塊起跳。一名女網友上網賣她的LV戒指，原價要1萬出頭，她割愛賣2500。一名來詢價的女子卻只匯了200塊給原PO，因為她的櫃姐姊姊說「LV的戒指頂多值200」，讓原PO看傻眼「該怎麼回？」

「新年新希望～200元的LV戒指，我該怎麼回？」一名女網友在臉書《爆怨公社》貼出多張訊息截圖，只見有位女子傳訊息問她「你好，請問LV戒指還有嗎？」原PO回應「妳好，還在喔！」並附上自己的實戴圖。對方接著問「正品嗎？戒圍多少？」原PO則說「正的喔！在專櫃購買，但盒子不見了，只有原廠防塵袋，可以拿去驗貨」，尺寸則是S號、直徑約1.7公分。

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▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲女子先傳訊問戒指資訊。（圖／翻攝自爆怨公社）

接著女子再問「當初買多少錢、現在賣多少？」原PO表示，戒指買1萬出頭、帶沒幾次，「如果喜歡，賣妳2500就好」。換算下來，原PO等於將LV戒指打2.5折想賣給對方，沒想到女子馬上嫌棄「蛤！二手的還要2500」，還說她在某手機拍賣APP看到全新的才賣1000多塊，質疑原PO「是不是太貴？」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲女子聽到2000塊開始嫌太貴。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO便回應「不好意思，我這個保證是正的，如果時間方便陪你去驗貨也ok，你說的拍賣APP，應該大部分是假的，你再考慮」。對方看到後就再殺價，「那2000啦！我要，2000給我」，原PO則一口答應、打算2000含運賣給女子，就給出匯款帳號希望對方先付錢。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲女子說自己急著要戒指。（圖／翻攝自爆怨公社）

隔沒多久，女子就說自己匯好了，還指定「明天就要寄」，因為自己急著要。原PO便去確認帳戶，沒想到卻看到女子只匯了200元，便回訊提醒對方「我看到轉入的金額是200，是不是按錯了？麻煩再幫我補1800，好了跟我說」。對方看到後就回「沒有錯，我姊姊是櫃姐，她跟我說LV的戒指不值錢，頂多值200，明天趕快幫我寄啦！」

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲女子只匯200塊就想得到LV戒指。（圖／翻攝自爆怨公社）

原PO整個看傻眼，打算把錢匯回去給對方，請女子提供帳戶。但買家下秒就暴怒「什麼啊？你明明說要賣我，我匯了錢了，東西就是要寄給我，不然我會去告你，還會把你PO上爆料，到時候你就慘了」，最後直嗆「快把戒指給我，不要囉嗦一大堆」。

▲▼ 。（圖／翻攝自爆怨公社）

▲女子揚言要告原PO。（圖／翻攝自爆怨公社）

看到貼文後，網友紛紛大呼奧客，「哪裡來的勇氣！200匯給她，叫他寄給你正品」、「自己殺價欸哈哈哈」、「去書局買兒童發光戒指寄給她」、「那就叫她櫃姐的姊姊買給她就好了，200幫她捐出去做善事」、「還有這樣自己扣一個零的喔！新春第一笑」、「報警了沒？這根本是專業強盜了」。

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關鍵字：LV,戒指,二手,拍賣,殺價,爆怨公社

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