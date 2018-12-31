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出門瘋一波！全台「送夕陽、迎曙光」時刻表　台東追到曙光機率最大

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▲高雄小自然。（圖／IG@cjen0917提供，請勿任意翻攝以免侵權）

▲高雄知名夕陽欣賞地，小自然。（圖／IG@cjen0917提供，請勿任意翻攝以免侵權）

記者賴文萱／台北報導

2018年的最後一天，不少人會安排追著夕陽的腳步，為今年劃下句點，並等著迎接2019年的第一道曙光。中央氣象局整理出2018年12月31日全台各地最後一道夕陽欣賞，其中台南安平、高雄西子灣是台灣本島最晚日落處；另外，2019年第一道曙光出現的時間，本島最早日出地點是屏東墾丁和台東三仙台。

台灣本島最晚日落地點落在台南安平與高雄西子灣，均是下午17點25分，2處都是南台灣知名夕陽欣賞地，看橘紅色的太陽慢慢隱沒在地平線的另一端，雲朵被渲染成深淺不一的橘，映照在海面上特別夢幻迷人。

至於明年元旦最早日出地點，則是離島蘭嶼的清晨6時33分，本島最早日出地點是屏東墾丁和台東三仙台，隨後6時36分是台東太麻里與富岡，而新北鼻頭角、三貂角以及宜蘭蘇澳、花蓮崇德都是6時37分，最晚看到日出的是金門的6時50分。

氣象局表示，元旦當天桃園以北、宜蘭整天有雨，花蓮有短暫雨，中南部多雲偶飄小雨，因此明年第一道曙光以台東在雲縫中看得到的機率最大。

▲高雄小自然。（圖／IG@chongwei___0610提供，請勿任意翻攝以免侵權）

▲高雄小自然。（圖／IG@chongwei___0610提供，請勿任意翻攝以免侵權）

2018年全台各地最後一道夕陽欣賞時間

新北富基漁港 　17：14
新北淡水　 　　17：15
桃園永安　 　　17：17
新竹南寮 　　　17：18
苗栗通霄　 　　17：20
台中梧棲　　     17：21
彰化王功 　        17：22
雲林臺西　         17：23
嘉義布袋　         17：24
台南安平　         17：25
高雄西子灣　     17：25
屏東關山　         17：24
澎湖西嶼　         17：26
金門　                17：29
馬祖　                17：19
東沙島 　           17：42
太平島　            18：11

▲▼迎接2019年第一道曙光，太平山清晨3點開放入園，再送經典收藏限量書籤。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

▲迎接2019年第一道曙光。（圖／記者游芳男翻攝）

2019年全台各地第一道曙光欣賞時間

基隆潮境公園      06：38
新北鼻頭角         06：37
新北三貂角　　  06：37
宜蘭蘇澳　　　  06：37
花蓮崇德            06：37
台東三仙台         06：35
台東富岡　         06：36
台東太麻里　　  06：36
台東綠島　　　  06：34
台東蘭嶼            06：33
屏東墾丁            06：35
澎湖湖西            06：43
金門 　　           06：50
馬祖 　　　       06：48
東沙島               06：49
太平島               06：40

氣象局提醒，實際上日出日沒時，由於大氣環境造成不同的折射率，以及觀測者所在位置因地勢較高等因素影響，所見日出日沒時刻常會提早或延後。若想拍攝地平日出日沒的場景，請提早10分鐘做準備。

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