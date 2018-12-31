快訊／趕跨年！旅客爆搭車潮　高鐵再加開2班北上全車自由座列車

▲高鐵搭車湧現人潮，下午起再加開加班車疏運北上旅客。（圖／記者洪巧藍攝）

記者賴文萱／台北報導

為加強服務元旦假期北上旅客，台灣高鐵宣布將於31日下午及晚間加開2班次北上各站停靠之全車自由座列車（商務車廂除外），分別自左營站、台南站發車。

高鐵表示，旅客若欲搭乘此2班次之商務車廂，可持自由座車票，經列車長依照座位利用狀況，補足差價後安排入座。

加班車資訊如下：

北上8816車次14:10自左營站發車，16:35抵達南港站。

北上8826車次19:22自台南站發車，21:35抵達南港站。