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快訊／日雨量紅爆！跨年夜強風猛灌「濕冷凍骨」　北北基宜發布豪大雨特報

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▲▼北北基宜發布豪大雨特報。（圖／翻攝自中央氣象局）

▲新北基宜沿海雨量紅爆。（圖／翻攝自中央氣象局，下同）

記者許凱彰／台北報導

冷氣團發威！31日跨年夜全台低溫，中央氣象局針對北北基宜4縣市發布「豪、大雨特報」，雖然冷氣團減弱，但受東北季風及南方雲系北移的影響，迎風面北部、東北部降雨仍持續。據了解，這跨年的雨勢將持續到2019年1月1日，最低溫將看到15度。

受到東北季風影響，中央氣象局針對北北基宜4縣市發布豪、大雨特報，也針對新北市、基隆市、宜蘭縣...等18縣市發布「強風特報」。此外，中央氣象局還表示，31日宜蘭縣有局部大雨或豪雨發生的機率，基隆北海岸及大台北山區有局部大雨發生的機率。

▲▼北北基宜發布豪大雨特報。（圖／翻攝自中央氣象局）

氣象局預報員陳伊秀表示，未來一周，北部、東北部降雨機率仍高，花蓮也會有斷斷續續的短暫雨勢，中南部及台東地區則是雲多偶飄雨，這樣濕涼的天氣型態將持續到1月3日。

1月4日、5日則是本周天氣小空檔，大致上東北季風減弱、水氣減少，各地溫度回溫，天氣也轉穩。溫度變化方面，這一周最冷時間落在元旦1/1及1/2清晨，中部以北、東北部下探14、15度，南部及花東則約16-18度。1/3起，低溫會在略回升1~2度，各地約15~19度。

高溫部分，北台灣到1/3前，由於整天濕冷，高溫不會超過20度，大約17~19度，但1/4起，高溫有機會回升到24、25度；中南部地區4、5日為晴時多雲，高溫可回升到27~29度。不過，周日起，又一波東北季風南下，北部、東半部降雨機率又會再度提高，但下一波沒有南方雲系水氣，降雨就不會像現在這樣持續那麼久跟那麼多天。

▲▼北北基宜發布豪大雨特報。（圖／翻攝自中央氣象局）

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關鍵字：天氣,氣象局,豪雨特報,氣象雲

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