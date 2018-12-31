影／2019第一周天氣出爐！北部再冷4天就回溫　南海低壓蠢動拚「元旦颱」

記者賴文萱／台北報導

2019年第一周天氣出爐！雖然冷空氣強度稍減弱，但仍受到南方雲系北移影響，各地雲量偏多，回溫有限，北部地區濕涼感受會持續到1月3日，1月4日、5日則是本周天氣空檔，各地高溫將明顯回溫、天氣轉穩。不過，位在南海的熱帶擾動有機會死灰復燃，成為「元旦颱」，後續需繼續留意。

▲一周天氣出爐，周五、六是天氣空檔，各地天氣轉穩，溫度回升。（圖／中央氣象局）

氣象局預報員陳伊秀表示，未來一周，北部、東北部降雨機率仍高，花蓮也會有斷斷續續的短暫雨勢，中南部及台東地區則是雲多偶飄雨，這樣濕涼的天氣型態將持續到1月3日。

▲周一至周四各地天氣仍屬濕涼型態，周五、六轉穩回溫，不過週日又有一波東北季風報到變天。（圖／中央氣象局）

1月4日、5日則是本周天氣小空檔，大致上東北季風減弱、水氣減少，各地溫度回溫，天氣也轉穩。溫度變化方面，這一周最冷時間落在元旦1/1及1/2清晨，中部以北、東北部下探14、15度，南部及花東則約16-18度。1/3起，低溫會在略回升1~2度，各地約15~19度。

高溫部分，北台灣到1/3前，由於整天濕冷，高溫不會超過20度，大約17~19度，但1/4起，高溫有機會回升到24、25度；中南部地區4、5日為晴時多雲，高溫可回升到27~29度。不過，周日起，又一波東北季風南下，北部、東半部降雨機率又會再度提高，但下一波沒有南方雲系水氣，降雨就不會像現在這樣持續那麼久跟那麼多天。

▲日本氣象廳針對南海熱帶性低氣壓發布烈風警報。（圖／日本氣象廳）

另外，天氣風險公司指出，原本前幾天在菲律賓東南方海面出現的熱帶性低氣壓預期有機會趕上2018年尾，成為今年第30號颱風帕布，但是自生成後遇到垂直風切過大的環境，中心附近的強對流始終無法鞏固發展，高低層環流分離嚴重，因此強度一直跨不過輕度颱風的門檻。

不過目前有些預報模式資料認為，熱帶低壓的殘餘雲系進入南海南部後仍有機會死灰復燃，說不定有可能搖身一變成為明年2019年的第1號颱風。日本氣象聽31日也針對其熱帶性低氣壓發布「烈風警報」，最快有機會在元旦增強為2019年第1號颱風「帕布」，但中央氣象局則認為還要持續觀察。