北部4縣市豪大雨特報！　「開工日雨更明顯」周三前仍可能下雪

▲氣象局表示，元旦北部、東半部陰雨濕冷，中南部雲增偶小飄雨。（圖／氣象局／下同）

記者陳俊宏／台北報導

中央氣象局今天（1日）清晨對新北市、基隆市和宜蘭縣發布豪雨特報，台北市則是「大雨特報」，今宜蘭縣及基隆北海岸有局部大雨或豪雨發生的機率，大台北山區有局部大雨發生的機率。氣象局說，若溫度與水氣影響的時間有配合，周三前3000公尺以上高山將不排除出現降雪。氣象專家吳德榮提醒，周三（2日）、周四（3日）華南移入的雲系增多，桃園以北及東半部的降雨更為明顯。

氣象局說，元旦白天持續受到東北季風及南方雲系北移影響，北部及東北部雲層仍厚且降雨明顯，東部偶有斷斷續續短暫雨，中南部及台東雲量多、偶飄雨。

氣象局指出，今中部以北及東北部低溫14至16度，南部及花東大部分地區為19至21度；桃園以北整天偏濕涼，溫度僅17、18度左右，竹苗及花蓮高溫21、22度，中南部及台東高溫在23度至26度間，沒有陽光時略有涼意。

▼今凌晨0時截至上午8時為止，雨主要下在北部和東半部。

▲▼根據氣象局的定量降水預報，今降雨仍集中在北部、東半部。

氣象局也持續對全台18縣市發布「陸上強風特報」，東北風仍偏強，白天起台南以北、東半部（含蘭嶼、綠島）、恆春半島及澎湖、金門、馬祖沿海、空曠地區易有8至10級強陣風，海面風浪偏大；另外，位於越南南方海面的熱帶性低氣壓目前朝南南西方向移動，有發展為輕度颱風的趨勢，然而其距離台灣遙遠尚無影響。

氣象局提醒，周三、周四冷空氣強度稍減，但南方雲系北移，在雲量偏多的狀況下溫度回升有限，感受仍然相當濕涼；天氣方面，北部及東北部降雨持續且雨勢明顯，尤其北台灣有局部大雨發生的機率，東部地區降雨空檔較多，但也有短暫雨，中南部、東南部雖然多數時間是多雲為主；若溫度與水氣影響的時間有配合，周三前3000公尺以上高山將不排除出現降雪，但還是以降雨為主。

氣象局指出，周五（4日）、周六（5日）冷空氣持續減弱，溫度逐漸回升；由於南來的水氣減少，除了山區外，中南部大部分地區恢復為多雲的天氣型態，僅迎風面北部及東半部有短暫雨。

▼周四、周五溫度回升，周六又有新一波東北季風報到。

氣象局表示，周日（6日）、下周一（7日）另一波東北季風增強，北部及東北部稍轉涼，北部及東半部有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；下周二（8日）至下周四（10日）仍為東北季風影響的天氣型態，北部及東半部有局部短暫雨，中南部地區為多雲到晴的天氣。

吳德榮在「三立準氣象•老大洩天機」專欄說，最新歐洲中期預報中心（ECMWF）模式模擬顯示，周三、周四華南移入的雲系增多，桃園以北及東半部的降雨更為明顯，新竹以南雲量多、亦有局部零星降雨的機率；氣溫逐日緩升，北台灣仍濕涼微冷，其他地區早晚也是偏涼的。

吳德榮指出，周五、周六冬陽再現、大幅回暖，西半部晴朗穩定，東半部有局部短暫雨的機率；周日、下周一另一波東北季風、伴隨小股冷空氣南下，天氣再轉變，北台灣、東部轉有雨，氣溫下降。