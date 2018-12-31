水氣比預期少！「北中南東」跨年元旦天氣懶人包　北部防雨、南部透光

▲氣象局繪製跨年元旦各地天氣概況。（圖／中央氣象局）

記者賴文萱／台北報導

2018年進入尾聲，不少民眾也安排好跨年倒數活動，準備迎接2019年，氣象局也分析全台各地跨年夜至元旦天氣概況。氣象局提醒，今年跨年元旦天氣濕涼，外出記得攜帶雨具，做足保暖。

▲氣象局針對宜蘭縣發布局部大雨或豪雨特報，基隆北海岸及大台北山區大雨特報。（圖／中央氣象局）

各地跨年天氣重點整理

【北部、宜花看這邊】

在東北季風的迎風面本來雲量就已經很多了，跨年和元旦又加上南方雲系北移，天氣更顯陰霾，雨勢也會更加明顯，有些地方甚至會有大雨發生。溫度方面也相當濕冷，夜間僅14、15度，白天高溫也不超過20度，風大、下雨又低溫，保暖工作一定要做足，外出也建議攜帶雨具。

【台東看這邊】

受到東北季風和南方雲系北移的影響，雲量偏多，並會有短暫雨出現，偶爾會有雨停的時候，但外出攜帶雨具較保險。溫度則約在18至21度間，仍然蠻有寒意的。

【中南部看這邊】

在南方雲系北移的影響下，雲量會比今天增多。不過最新的資料看起來北上的水氣並不多，因此天氣以多雲為主，但偶爾還是會有小雨或飄雨的可能。雖然對戶外活動影響減輕，但外出還是建議攜帶雨具比較保險。溫度方面夜間到清晨仍然蠻冷的，只有16、17度；白天溫度將來到23、24度，沒下雨的時候舒適、有下雨的時候天氣較涼。

▲2018跨年夜，北部地區仍要提防大雨發生。（圖／記者林敬旻攝）

氣象局預報員陳伊秀表示，今天跨年夜各地仍屬濕涼，不過，華南雲系的水氣不如預期多，水氣層也沒有預期的厚，因此屬一波波影響，全台降雨會比先前預估稍加緩和。

各地降雨部分，桃園以北、東北部及宜蘭地區依舊有局部大雨的可能；花蓮降雨機率降低，屬於雲量偏多，偶爾飄雨情況；苗栗以南、台東屬多雲，偶爾還會透光，但仍有時候會飄雨。

至於今晚低溫的部分，氣象局表示，中部以北低溫下探14、15度，南部、花東則約16-18度。3000公尺以上高山，如果水氣及溫度能互相配合，仍不排除有降雪機會，玉山、合歡山都有可能，但有可能是雨夾雪的型態。

天氣風險公司總經理彭啟明則表示，2018年的最後一天，今天水氣稍多一點，但沒有五六天前預測那麼多，稍有些變化，早晚北部東部（桃園以北到宜蘭）容易有雨，還是要留意。