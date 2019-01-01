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婚禮主持人「唱著祝福」變小三！人妻產後見心碎真相...兒生日渣男女泰國玩

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▲▼結婚,新娘,婚紗,婚禮。（圖／pixabay）

▲婚禮示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixabay）

網搜小組／綜合報導

「婚禮唱著祝福歌曲的婚禮主持人，成了我先生的外遇對象...。」一名人妻新婚懷孕後到婆家坐月子，結果老公不是陪伴疲憊又脆弱的她，反倒跟別的女生搞曖昧，之後還阻止她到新房，甚至吵著要離婚。她緩緩淚訴2018這個最難熬痛苦的一年，原本照顧愛護他的人變得無情；而小三的態度更猖狂，竟酸她拖歹戲、裝可憐，同時大言不慚地叫她接受事實。

和男友穩定交往7、8年的她，答應了求婚並步入禮堂，當時他們請到某知名樂團擔任婚禮演唱，沒想到竟是婚姻破滅的開始，「在因緣際會下發現，婚禮主持人和先生邀請的朋友多年前就認識，也和我們一樣住南部。由於我和先生都是好客的人，婚禮過後便另外邀請她和先生朋友吃飯，之後只要有朋友聚會的場合，也都會邀她參加。

▲▼男女,兩性。（圖／免費圖庫pixels）

▲示意圖，與本文無關。（圖／取自免費圖庫pixels）

2017年中肚裡的寶寶出世，加上當時新租房需要整理，所以她便暫時搬到婆家坐月子，而老公每周工作完就會回婆家，起初對方並無異樣，直到產後兩個月左右，在她疲憊又脆弱的同時，也發現先生越來越晚歸，「這段期間，他在臉書上很勤回應X小姐的po文，講話讓我感覺不舒服， 於是我主動請他下班後早點回家陪伴我和孩子，並注意自己對女生的言行。」

但人妻一直覺得不對勁，直到某天看見兩人的Line對話，證實女人的第六感不容小覷，「內容如此親密， 彼此互相稱呼鼻，我當下整個心都冷了，於是主動打給X小姐希望她離我們遠點，不要破壞別人家庭，也主動約她出來當面談清楚，但她拒絕和我見面，只回應會消失在我們的世界。」

▲▼男女,兩性,吵架,相愛,交往,婚姻,戀愛,情侶,伴侶。（示意圖／CFP）

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

後來先生變本加厲，明明新房已經整理好了，卻百般阻止她和小孩過去，甚至莫名其妙逼她離婚，接著開始以工作為由，三更半夜才回家，打電話也不接，那時孩子才4個多月大，但完全得不到父親的一點關心。

有一天，人妻出門吃飯撞見了先生和X小姐，當時兩人剛吃飽準備離開，牽車前還隔著口罩親吻，事後她還在電腦發現接吻自拍，「我的世界徹底崩塌，原來說沒聯絡和消失在我們世界都是騙人的，我不明白...曾經這麼照顧愛護我的人突然這麼無情，我不明白她是個婚禮主持人，唱著祝福的歌卻破壞別人的家庭，沒想到這樣灑狗血的劇情會發生在我身上。」

▲婚禮主持人「唱著祝福曲」變小三！人妻產後發現心碎真相...渣男女爽住新房。（圖／翻攝自爆料公社）

▲猖狂小三反嗆原配。（圖／翻攝自爆料公社）

她淡淡地回憶道，先生說他有憂鬱症就搬了出去，結果根本是和X小姐同居，「我徹底心死，而孩子年幼我又必須開始工作，還好娘家挺我，在這段期間幫忙照顧小孩。」過分的是，丈夫始終迴避孩子的問題，只願負擔幾千塊費用，其餘的全丟給她，還在孩子生日當天，跟小三到泰國出遊

而小三更誇張，竟反過po文來酸她，「歹戲拖棚何時落幕，讓我們繼續看下去」，還囂張嗆聲「無法看清接受事實，甚至只會責怪別人+想拖著大家一起死，全都是別人害你可憐、難看的那種人，最可怕。」

走過這段煎熬的日子，她拿到孩子的監護權，也爭取到他應有的權利，並在年尾時結束可笑不堪的婚姻，「這是我和家人無可抹滅的傷痛，多麼期盼一切都只是過往雲煙，2019...我只希望能重新開始自己的人生。」

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▼兒子生日當天，和小三出發到泰國玩。示意圖，與本文無關。（圖／免費圖庫pakutaso）

▲▼生日蛋糕、聚會、慶生派對、。（圖／免費圖庫pakutaso）

ET快訊
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關鍵字：婚禮主持人,小三,原配,婚外情,偷吃,人妻,渣男女,離婚,婚禮,爆料公社,猖狂

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