乘客吃完垃圾塞座椅下　司機清出一車蟑螂：殺不光只能放火燒

▲原PO在座位底下找到一包長蟲的垃圾。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社，下同）

網搜小組／綜合報導

一名遊覽車司機昨日（2018年12月31日）在臉書「爆料公社」PO文表示，有乘客把吃完的垃圾亂塞在座椅底下，結果長出一堆蟑螂，趁著休假整台大掃除才找到元凶，「東西吃完丟垃圾桶很困難？」

原PO提到，因為車上的蟑螂怎麼殺都殺不完，31日當天乾脆趁著休假把車上的窗簾全部拆下清洗，順便連座椅、冰箱、飲水機等能拆的都一起卸下大掃除，沒想到竟然在椅子底下找一包長滿蟲的透明塑膠袋，「東西吃完丟垃圾桶很困難？一定要到處亂塞，別再靠北遊覽車上一堆蟑螂，這些也是乘客亂塞垃圾造成的。」

▲地上留有許多蟑螂的屍體。

原PO無奈直說，原先固定每半年清洗一次窗簾，兩週洗一次椅套，車內前後各放有垃圾桶，但還是有乘客會將垃圾亂塞，現在花了1700元買水煙除蟲，窗簾、地毯拆光先丟10罐，隔天再來掃屍體，掃完一樣再丟10罐，「還殺不光的話可能就要放火燒車了。」

其他網友看完紛紛留言安慰原PO，「有些人水準真的低落」、「需要再宣導一下啊」、「看來是遇到沒水準的乘客，司機辛苦了」；也有網友分享自己遇到的經驗說，「我看過座椅底下被塞進兩個吃剩的便當」、「我遇過裝有嘔吐物的塑膠袋，塞在最後一排椅子後面，每天收班都會聞到怪味，後來同樣是拆坐墊才找到」。

▼原PO將車裡能拆的設備都拆除，目的就是希望能一舉清除蟑螂。