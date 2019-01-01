狂揍10下！女友「鼻血狂噴」顱內出血　健身教練怒：她先丟熱咖啡

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台北市一名女模流著鼻血控訴開設健身房的男友要錢不成，居然直接在大街上毆打她，甚至當場灌了10幾拳，導致顱內出血，鼻腔鮮血直流、鼻梁瘀青，直喊「我要告他」。對此她的男友也出面回應表示，對方先拿咖啡砸後腦杓，才會一時失控打回去，雙方各說各話。

▲女子鼻子附近都是血。（圖／翻攝臉書、東森新聞，下同）



從影片中可以看見，女子鼻腔附近都是血、紅腫，不斷哭著喘氣狂抖，因為情緒太激動，還不斷有鮮血從鼻腔內噴出，畫面相當驚悚。她也可能因驚恐、疼痛導致無法把話說完整，只見大腿、衣服及白色的地板全都沾滿血跡。

女子受訪時哭訴，「對我來講是這輩子最恐怖的事，他沒有錢，想說從我這邊下手，我說你怎麼會再跟我借錢；他還打我的頭打10幾下，所以我的顱內有出血。」雙方從7樓健身房吵到1樓大廳，接著在騎樓上大打出手。

▲雙方2017年交往，不料隔年開始爭吵不斷。



▲健身教練認為，女方情緒控管不穩定。



不過遭控毆打人的男子卻喊冤，「她拿手上的熱咖啡從我後腦杓砸下去後，就開始過來揮我拳，我不可能站在那邊給他打，所以就回了她一拳，就純粹買咖啡沒有等他。」針對打人一事，他說，「我絕對要抱歉、很抱歉，可是我覺得事發原因是她情緒控管非常不穩定。」

據了解，雙方於2017年交往，感情非常穩定，但從2018年開始就常為了小事爭吵，目前雙方已經互相提出告訴，昔日戀人撕破臉變成仇人，日後法庭上見。

許多網友看完後紛紛留言「天啊！怎麼打的下手」、「先驗傷保存證據」、「打女人就是爛，告死他，別和解」、「不管事情怎樣也不應該出手打人」；也有網友認為，「這個故事好像不單純，不能相信片面之詞」、「大家先等事情來龍去脈確定再來評論比較好」。

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