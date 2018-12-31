健身教練猛灌女友頭10下！她「鼻樑斷裂」狂噴血　抖哭畫面曝光

網搜小組／綜合報導

台北市一名女模控訴，她開設健身房的男友討錢不成，竟直接在街上出拳揍人，將她打得鼻血狂流、一度說不出話來，只能由醫護人員在一旁幫忙止血。對此，男方也受訪做出回應，認為是女友的情緒管理有問題，兩人各說各話。

該名女子在個人臉書上PO出受傷畫面，內容可以看到她不斷喘氣，非常緊張，即使一旁的阿姨幫忙拿著衛生紙止血，但血液還是從鼻孔內流出，女子似乎想訴說發生的狀況，但也因痛覺、恐懼而無法說出完整的句子。

▲一名女模遭到男友痛毆。（圖／翻攝臉書）



事後，女子也PO出簡單包紮好的照片，可以看出她的鼻梁紅腫、眼睛、臉頰多處瘀青，「有人有認識律師嗎？我要告XXX（男友名）」。而她的好友也將影片、照片等，傳至臉書社團「爆料公社」說，男方會打人是因為借不到錢，好在事情發生時在路上，旁邊的店員出面幫忙，好友才沒有更慘，「如果是在家裡？？可能命都沒了吧！」

網友看完也紛紛留言，「天啊。怎麼打的下手」、「先驗傷保存證據！」、「為何受傷還這麼正，真的美耶」、「打女人就是爛，告死他，別和解」、「不管事情怎樣也不應該出手打人！」；也有網友認為，「這個故事好像不單純...不能相信片面之詞」、「個人覺得大家先等事情來龍去脈確定再來評論比較好」。

▲▼目前雙方各說各話，女子也準備提告。（圖／翻攝臉書、東森新聞）



被打女子表示，這件事對她來說是「這輩子最恐怖的事」，「他沒有錢，他想說從我這邊下手，我說你怎麼會再跟我借錢」後就遭對方毆打，「他打我的頭打10下，所以我的裡面顱內有出血」。

對此，男教練也接受媒體訪問說，女方將手上的熱咖啡往他頭上砸，接著便衝上前不斷出拳，「所以我就回了她一拳」，也坦承原因是「買咖啡沒有等她」，「這件事我絕對要道歉，是我很抱歉」，但也指控女友情緒控管不穩定。