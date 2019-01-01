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馬英九台南大聲唱國歌　96歲眷村媽媽喊謝龍介：馬總統好

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▲前總統馬英九在台南市國民黨主委謝龍介議員等人邀請，參加2019年在台南市大林新城舉辦的元旦升旗活動。（圖／記者林悅攝，下同）

▲前總統馬英九在台南市國民黨主委謝龍介議員等人邀請，參加2019年在台南市大林新城舉辦的元旦升旗活動。（圖／記者林悅攝，下同）

記者林悅／台南報導

前總統馬英九在台南市國民黨主委謝龍介議員等人邀請，參加2019年在台南市大林新城舉辦的元旦升旗活動，馬英九大聲國歌與國旗歌，並表示蔣公銅像常遇到不公平待遇，其實沒有蔣公就沒有台灣，蔣公光復、保衛、建設台灣，是復興台灣重要人物，他也與民眾高呼中華民國萬歲口號來祝賀元旦。

國民黨台南市黨部主委謝龍介邀請前總統馬英九，到台南市南區由前大林眷村改建的大林新城參加2019年元旦升旗典禮，馬英九上午7時許一到就受民眾熱情歡迎，除大聲高呼「總統好！」，並祝馬九新年樂，馬英九前總統也高興回禮。

▲前總統馬英九在台南市國民黨主委謝龍介議員等人邀請，參加2019年在台南市大林新城舉辦的元旦升旗活動。（圖／記者林悅攝，下同）

▲前總統馬英九參加2019年在台南市大林新城舉辦的元旦升旗活動，並高呼口號。（圖／記者林悅攝）

升旗典禮在1日上午8時在大林新城內新生公園蔣公銅像前舉辦2019年元旦升旗典禮！參加的有國民黨台南市黨部主委謝龍介、前行政院政務委員高思博、市議員林燕祝、李鎮國、理事長林易煌等及數百位民眾。眾人先向蔣公像行3鞠躬禮，而後唱國歌及國旗歌，此時國旗緩緩升上旗桿，並在寒風中飄揚。

馬英九致詞時表示蔣公銅像常遇到不公平待遇，其實沒有蔣公就沒有台灣，蔣公光復台灣、保衛台灣、建設台灣，是復興台灣重要人物，蔣公是位政治人物，在歷史中也有犯錯，但蔣公是復興台灣很重要人物。

馬英九說他在台北常去住家附近的國小慢跑，他進去是會向國父銅像行禮，出來會向蔣公銅像行禮，因一位是革命建國刀的人，一位是建設台灣的人。馬英九說在2019年元旦，他邀現場民眾高呼「中華民國萬歲」、「台灣民主萬歲」的口號，民眾也在馬九帶領下高呼中華民國萬歲、台灣民主萬歲的口號。

升旗典禮在大家高唱國旗歌聲中展開，隨後再高唱梅花、及中華民國頌等兩首歌曲，歡樂氣氛達到高潮。高思博說，感謝大家的支持，但他個人的努力不夠，向大家道歉。林燕祝表示，我愛馬英九，大家也愛馬英九，對不對！李鎮國指出，今年的運勢是「翻」，是「綠翻藍」的預言。

▲前總統馬英九在台南市國民黨主委謝龍介議員等人邀請，參加2019年在台南市大林新城舉辦的元旦升旗活動。（圖／記者林悅攝，下同）

▲前總統馬英九贈送現場6位老者保暖的國旗圍巾，馬英九祝福他們身體健康。（圖／記者林悅攝）

馬英九參加台南市大林新城元旦升旗時發生1件有趣小插曲，馬英九在眷村社區魅力不減，吸引眾多婆婆媽媽爭睹，其中一名96歲眷村媽媽，上前欲跟坐在第1排座位的馬英九說話時，誤把坐在馬英九隔鄰的台南市議員謝龍介當成馬英九，直接伸手要跟謝握手，直呼：「馬總統好」。謝龍介馬上引導這位長者向「本尊」問好，馬英九笑稱眷村媽媽記憶中的他還是年輕的，殊不知他也已經變老了。

最後，馬英九贈送現場6位老者保暖的國旗圍巾，這6位老者年齡從95歲到101歲，因主辦單位準備的圍巾不足，馬英九還將自己的圍巾脫下來送，誠意十足，並祝福長者們身體健康。

據了解，迎接2019年第1天，前總統馬英九由台南市議員謝龍介安排，上午在台南市活動，兩人先到台南市大林國宅參加元旦升旗典禮，再到正統鹿耳門聖母廟參香祈福，隨後回到中西區大啖府城美食。

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關鍵字：馬英九,台南,大林新城,元旦升旗,國歌,國旗歌

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