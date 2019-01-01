宜蘭縣政府9年來首辦元旦升旗　近千人雨中觀禮、健行

▲大雨中，宜蘭縣長林姿妙復辦的宜蘭縣政府元旦升旗活動，有近千人冒雨參與。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

記者游芳男／宜蘭報導

睽違9年的宜蘭縣政府元旦升旗典禮在雨天中復辦，不畏大雨仍有近千人參與升旗以及健行活動，縣長林姿妙表示，她任內每年都會舉辦元旦升旗，雖然元旦一早是下著雨，但參加升旗的鄉親很踴躍，也希望2019年從元旦起就是一年好的開始。

宜蘭縣政府元旦升旗典禮，從前縣長陳定南開始，就取消，國民黨縣長呂國華上任後復辦，但2009年民進黨縣長林聰賢當選後又停辦，期間從2010年至2018年都未舉辦元旦升旗，改以祈福敲鐘迎曙光活動，迎接新年到來。

不過林姿妙當選縣長後，在縣政交接小組會議就提出要復辦元旦升旗暨健走活動，元旦一早宜蘭雖下大雨，但仍有民眾冒雨前來。林姿妙說，雖然元旦下雨，但參加升旗的鄉親很踴躍，將懷著感恩的心，帶領縣府團隊，群策群力、追求卓越，持續關注鄉親的需求，努力實現對鄉親的承諾。除了加強推動公托育幼，提供學童免費營養午餐，讓大家能夠安心顧家外，並努力與花蓮、臺東合作建立「經濟黃金廊道」，共同帶動商機，將宜花東行銷到全國與全世界，和鄉親作伙拚經濟，拼出宜蘭好生活！也希望2019年從元旦起就是好的開始。宜蘭縣議會議長張建榮說，縣府舉辦升旗「大家都想了非常久了。